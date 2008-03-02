  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۲ اسفند ۱۳۸۶، ۱۴:۱۵

آفریده:

مصرف انرژی در ایران پنج برابر نرم جهانی است

مصرف انرژی در ایران پنج برابر نرم جهانی است

مشهد - خبرگزاری مهر: عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: مصرف انرژی در ایران پنج برابر نرم جهانی است که رقمی بسیار نگران کننده است.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حسین آفریده، صبح امروز در مراسم افتتاح نمایشگاه تخصصی گاز و صنایع وابسته در محل نمایشگاه بین المللی مشهد افزود: 64 درصد از سبد انرژی کشور را گاز تشکیل می دهد.

وی خاطرنشان کرد: عمده شهرهای کشور از نعمت گاز بهره مند هستند و عملیات گاز رسانی به روستاها نیز در حال انجام است و هم اکنون بسیاری از دور افتاده ترین روستا ها نیز دارای گاز هستند.

آفریده در بخش دیگری از سخنان خود بیان داشت: یارانه نفت و گاز در کشور سالیانه 64 میلیارد تومان است.

وی با اشاره به سند چشم انداز بیست ساله کشور عنوان کرد: طبق این سند، باید 240 میلیارد دلار در زمینه صنعت انرژی کشور سرمایه گذاری شود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس یادآور شد: نقش گاز در دنیا در حال پر رنگ شدن است و به زودی گاز از نقت نیز با اهمیت تر خواهد شد.

وی افزود: در بهترین شرایط در سال 2050 نقت دنیا تمام خواهد شد و کشور ایران نیز فقط 90 سال دیگر نفت دارد اما این رقم برای گاز در حدود 160 سال تعیین شده است.

آفریده تصریح کرد: شدت مصرف انرژی کشور 18/1 است در حالیکه در سند برنامه چهارم توسعه این رقم باید به57/0 برسد و برای رسیدن به این سطح از مصرف باید بهره وری را افزایش دهد.

کد مطلب 648191

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها