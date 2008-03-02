مصرف انرژی در ایران پنج برابر نرم جهانی است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حسین آفریده، صبح امروز در مراسم افتتاح نمایشگاه تخصصی گاز و صنایع وابسته در محل نمایشگاه بین المللی مشهد افزود: 64 درصد از سبد انرژی کشور را گاز تشکیل می دهد.

وی خاطرنشان کرد: عمده شهرهای کشور از نعمت گاز بهره مند هستند و عملیات گاز رسانی به روستاها نیز در حال انجام است و هم اکنون بسیاری از دور افتاده ترین روستا ها نیز دارای گاز هستند.

آفریده در بخش دیگری از سخنان خود بیان داشت: یارانه نفت و گاز در کشور سالیانه 64 میلیارد تومان است.

وی با اشاره به سند چشم انداز بیست ساله کشور عنوان کرد: طبق این سند، باید 240 میلیارد دلار در زمینه صنعت انرژی کشور سرمایه گذاری شود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس یادآور شد: نقش گاز در دنیا در حال پر رنگ شدن است و به زودی گاز از نقت نیز با اهمیت تر خواهد شد.

وی افزود: در بهترین شرایط در سال 2050 نقت دنیا تمام خواهد شد و کشور ایران نیز فقط 90 سال دیگر نفت دارد اما این رقم برای گاز در حدود 160 سال تعیین شده است.

آفریده تصریح کرد: شدت مصرف انرژی کشور 18/1 است در حالیکه در سند برنامه چهارم توسعه این رقم باید به57/0 برسد و برای رسیدن به این سطح از مصرف باید بهره وری را افزایش دهد.