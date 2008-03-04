جریان ناسالم تبلیغات انتخاباتی با افزایش آگاهی مردم محدود شده است

عباس سلیمی نمین در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد اظهار داشت: تبلیغات در حضور حداکثری مردم در انتخابات مجلس هشتم تاثیر به سزایی دارد.

وی با بیان اینکه مردم با شیوه های سطحی و عوام فریبانه از سوی کاندیداها تحریک نمی شوند، عنوان کرد: هرچند شیوه های عوام فریبی مردم از سوی برخی جناحهای سیاسی با رشد آگاهی ها تغییر کرده اما برخی ها هنوز دست از بداخلاقی های خود برنداشته اند.

این فعال مطبوعاتی اظهار داشت: البته با افزایش بینش سیاسی مردم بسیاری از احزاب افراطی مجبور شده اند که حرکتهای غیر منطقی خود را کنار بگذارند.

سلیمی نمین بررسی عملکرد دوره های اخیر مجلس را در روند مجلس آینده موثر دانست و بیان داشت: مجلس ششم با تنش زایی خاطره خوشی را در اذهان عمومی به جا نگذاشت هر چند مجلس هفتم نیز با بی تفاوتی در مورد تحقیق و تفحص پیرامون قوه قضائیه و دانشگاه آزاد کم کاری کرد.

وی ابراز امیدواری کرد: با انتخاب آگاهانه مردم در مجلس هشتم، شاهد بحران زایی یا بی تفاوتی نخواهیم بود و امید می رود ناهماهنگی های قانونی را کمتر از گذشته شاهد باشیم.

سلیمی نمین در خصوص جایگاه نقش قانونگذاری در دوره های ششم و هفتم مجلس عنوان کرد: در مجلس ششم قدرت نمایی حزبی موجب تضعیف جایگاه قانون شد اما در مجلس هفتم شاهد قانونمندی بهتری در مجموع روند تصمیمی گیری ها بودیم.