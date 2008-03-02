مذاکرات خصوصی رؤسای جمهور ایران و عراق آغاز شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به بغداد، پس ازمراسم استقبال رسمی وآشنایی و دیدار دوهیئت ایرانی وعراقی مذاکرات خصوصی روسای جمهوری اسلامی ایران و عراق آغاز شد.

قرار است پس از این مذاکرات خصوصی که در پشت درهای بسته در حال انجام است مذاکرات مشترک هیئت های ایرانی و عراقی در حضور دو رئیس جمهور برگزار شود.

دکتر احمدی نژاد را در سفر به عراق منوچهر متکی وزیر امور خارجه، داوود دانش جعفری وزیر اقتصاد و دارایی، محمد رحمتی وزیر راه وترابری و سید مجتبی ثمره هاشمی مشاور ارشد رئیس جمهور و اسفندیار رحیم مشایی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، گردشگری وصنایع دستی همراهی می کنند.

این سفر اولین دیدار یک مقام عالیرتبه از بغداد پس از اشغال این کشور محسوب می شود.

دیدار با نوری المالکی نخست وزیر عراق، دیدار با برخی گروه های سیاسی عراقی و همچنین دیدار با عبدالعزیز حکیم رئیس مجلس اعلای عراق از دیگر برنامه های اولین روز سفر رئیس جمهور کشورمان به عراق است.