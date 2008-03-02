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۱۲ اسفند ۱۳۸۶، ۱۱:۰۸

دقایقی پیش در قصر الراسه ؛

مذاکرات خصوصی رؤسای جمهور ایران و عراق آغاز شد

مذاکرات خصوصی رؤسای جمهور ایران و عراق آغاز شد

مذاکرات خصوصی دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران و جلال طالبانی رئیس جمهور عراق دقایقی پیش در قصر الراسه آغاز شد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به بغداد، پس ازمراسم استقبال رسمی وآشنایی و دیدار دوهیئت ایرانی وعراقی مذاکرات خصوصی روسای جمهوری اسلامی ایران و عراق آغاز شد.

قرار است پس از این مذاکرات خصوصی که در پشت درهای بسته در حال انجام است مذاکرات مشترک هیئت های ایرانی و عراقی در حضور دو رئیس جمهور برگزار شود.

دکتر احمدی نژاد را در سفر به عراق منوچهر متکی وزیر امور خارجه، داوود دانش جعفری وزیر اقتصاد و دارایی، محمد رحمتی وزیر راه وترابری و سید مجتبی ثمره هاشمی مشاور ارشد رئیس جمهور و اسفندیار رحیم مشایی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، گردشگری وصنایع دستی همراهی می کنند.

این سفر اولین دیدار یک مقام عالیرتبه از بغداد پس از اشغال این کشور محسوب می شود.

دیدار با نوری المالکی نخست وزیر عراق، دیدار با برخی گروه های سیاسی عراقی و همچنین دیدار با عبدالعزیز حکیم رئیس مجلس اعلای عراق از دیگر برنامه های اولین روز سفر رئیس جمهور کشورمان به عراق است.

 

کد مطلب 648203

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