362 هیئت ورزشی در شهرهای مختلف استان مرکزی فعال هستند

خسرو قمری در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: از این تعدادف 240 هیئت مربوط به ورزشکاران مرد و 122 هیئت شامل ورزشکاران زن استان مرکزی است.



وی با تاکید بر پیشرفت ورزش استان در بخشهای مختلف عنوان کرد: در استان مرکزی، 58 هزار و 950 ورزشکار سازمان یافته و 647 هزار و 792 ورزشکار سازمان نیافته به فعالیتهای ورزشی مشغولند و تلاش ما سازماندهی هر چه بیشتر این ورزشکاران است.

مدیرکل تربیت بدنی استان مرکزی ادامه داد: هم اکنون از استان مرکزی 25 تیم در لیگهای مختلف کشور حضور دارند که از این تعداد، 10 تیم در لیگ برتر، هفت تیم در دسته یک، شش تیم در دسته دو و دو تیم در دسته سه شرکت دارند.

قمری خاطرنشان کرد: از تیمهای حاضر در لیگ، 14 تیم دارای اسپانسر بوده و بقیه بدون اسپانسر هستند.



وی با بیان اینکه هم اکنون سرانه کل فضای ورزشی استان 59/0 متر است، یادآور شد: از این میزان 21 درصد فضای سرپوشیده و 38 درصد فضاهای روباز است که با راه اندازی حدود 100 طرح ورزشی با حضور معاون رئیس جمهور در استان مرکزی سرانه ورزش استان افزایش می یابد.