به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کانون، این مجموعه 12 جلدی در داخل یک بسته نفیس در هر یک از دفترهای خود علاوه بر ارائه نوحه‌های اصیل و ماندگار شعرای نامی ایران، دستگاه‌ها و آوازهای مربوط در گوشه‌های مختلف موسیقی را آوانگاری کرده است تا مرثیه‌خوان‌ها با فرا گرفتن قواعد خط موسیقی (نت) بتوانند نوحه‌های ثبت شده را اجرا کنند.

نویسنده کتاب در مقدمه - که به زبان‌های فارسی و انگلیسی نوشته شده - به این نکته اشاره می‌کند که در سال‌های اخیر نوجوانان و جوانانی علاقه‌مند به مرثیه‌خوانی به منظور بالا بردن سطح علمی کار خود و آشنایی با اصول خوانندگی به مراکز تعلیم آواز مراجعه می‌کنند ولی متأسفانه پس از مدتی کار گاهی دلسرد شده و گمشده خود را در آنجا نمی‌یابند زیرا اساس کار این مراکز و کلاس‌ها، تعلیم آوازخوانی صرف است در حالی که آشنایی با موسیقی‌ برای مرثیه‌خوانی تعالیم خاص خود را دارد.

امین‌فروغی در ابتدای این کتاب تاریخچه‌ مرثیه‌خوانی برای سالار شهیدان حضرت اباعبدا...الحسین(ع) و یاران وفادارش را بازگو می‌کند و به این نکته می‌پردازد که مرثیه‌خوان‌های قدیمی ایران تسلط زیادی بر موسیقی داشتند و حالت‌های هر یک از الحان و نغمات موسیقی ایران را می‌شناختند. او یادآوری می‌کند که بسیاری از آوازخوانان و موسیقی‌دانان نامی ایران زمانی کار خود را از مرثیه‌خوانی آغاز کرده‌اند یا زیر نظر یک مرثیه‌خوان تعلیم آواز دیده‌اند.

در کتاب "هنر مرثیه‌خوانی" به این نکته هم اشاره می‌شود که در عصر ما میان موسیقی‌دان‌ها و مرثیه‌خوان‌ها فاصله زیادی ایجاد شده و این شکاف تا بدان جاست که مرثیه‌خوان‌ها غالباً با موسیقی آشنا نیستند و موسیقی‌دان‌ها نیز به مرثیه‌خوانی به عنوان کاری بی‌ضابطه می‌نگرند در حالی که نگاهی به تاریخ موسیقی ایران نشان می‌دهد که تا چه اندازه موسیقی در این سرزمین وامدار مرثیه‌خوانی مبتنی بر اصول علمی و هنری بوده است.

مجموعه 12 جلدی هنر مرثیه‌خوانی در دستگاه‌ها و گوشه‌های مختلف یک دستگاه، نوحه‌ها را به ساده‌ترین شکل آوانگاری کرده تا خواننده با فرا گرفتن یک نوحه با چهارچوب دستگاه و آواز مربوطه نیز آشنا شود.

12 جلد این کتاب با قیمت 400هزار ریال برای گروه سنی «و» مخاطبان عمومی، به ترتیب نوحه‌ها و مراثی‌ شاعران مختلف را در دستگاه‌های ماهور، شور، ابوعطا، بیات ترک (بیات زند)، افشاری، دشتی، سه‌گاه، چهارگاه، همایون، بیات اصفهان، نوا و راست پنجگاه به علاقه‌مندان هنر مرثیه‌خوانی و موسیقی ارائه کرده است.