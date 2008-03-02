به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست که علاوه بر مدیران کل امور کتابخانه های عمومی استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، خراسان شمالی و خراسان رضوی، حمیدرضا چاکری معاون توسعه کتابخانه ها، ناصر شفیعی مدیرکل برنامه و بودجه، محسن لطفی مدیرکل فناوری و اطلاعات، مشاور دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور در امور برنامه ریزی و تنی چند از مسئولان ستادی این نهاد حضور داشتند، رئوس کلی برنامه های استانهای مذکور با برنامه 2.5 ساله نهاد مطابقت داده شد و با تغییراتی به تصویب رسید.

از جمله موضوعات مهمی که در برنامه میان مدت استانهای یاد شده وجود داشت می توان به ارتقای جایگاه کتابخانه های عمومی از نظر دیجیتالی، بکارگیری نرم افزار نمایه و جایگاه فناوری اطلاعات در کتابخانه ها، انتخاب کتابهای به روز برای کتابخانه های عمومی و مسائلی از این دست اشاره کرد.

این گردهمایی از ساعت 9 صبح تا ساعت 18.30 دیروز در کتابخانه مرکزی آذربایجان شرقی در تبریز برگزار شد.