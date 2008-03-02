  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۱۲ اسفند ۱۳۸۶، ۱۱:۰۶

کنفرانس شورای عالی مجالس اسلامی در مصر برگزار می‌شود

کنفرانس شورای عالی مجالس اسلامی در مصر برگزار می‌شود

بیستمین کنفرانس شورای عالی مجالس اسلامی با موضوع پایه های امنیت اجتماعی در اسلام، 26 تا 29 اسفند ماه جاری با حضور رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در مصر برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، این کنفرانس چهار محور پایه ایمانی، عدالت اجتماعی، حقوق اجتماعی و نقش مؤسسه های اسلامی در تحقق امنیت اجتماعی برگزار خواهد شد .

عمرو احمد عبدالمجید الزیات حافظ منافع مصر در تهران روز شنبه 11 اسفند ماه در دیدار با رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ، از سوی وزیر اوقاف مصر، وی برای شرکت در این کنفرانس دعوت کرد .     

به گفته عبدالمجید الزیات آیت الله جنتی، آیت الله محمدعلی تسخیری دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذهب اسلامی و صفار هرندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از دیگر دعوت شدگان به این کنفرانس هستند.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی طی این دیدار، برگزاری چنین اجلاسهایی را برای استحکام وحدت جهان اسلام و امت اسلامی مفید و لازم دانست.

مصطفوی اظهار داشت: این یک واقعیت است که مصر از جایگاه ویژه فرهنگی برخوردار است و روابط فرهنگی بین دو کشور یک موضوع جدید نیست بلکه یک موضوع قدیمی و ریشه دار است خوشبختانه با وجود زمینه های متعدد فرهنگی می توانیم این روابط را فعال کنیم.

عبدالمجید الزیات نیز در پایان این دیدار با تأکید بر انعکاس این مطالب به مقامهای کشورش گفت: بدون شک آغاز روابط سیاسی به بهبود روابط اقتصادی و فرهنگی کمک خواهد کرد و گسترش روابط فرهنگی و دینی نیز به عمیق تر شدن و استحکام این روابط منجر خواهد شد.

 

کد مطلب 648214

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها