به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، این کنفرانس چهار محور پایه ایمانی، عدالت اجتماعی، حقوق اجتماعی و نقش مؤسسه های اسلامی در تحقق امنیت اجتماعی برگزار خواهد شد .

عمرو احمد عبدالمجید الزیات حافظ منافع مصر در تهران روز شنبه 11 اسفند ماه در دیدار با رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ، از سوی وزیر اوقاف مصر، وی برای شرکت در این کنفرانس دعوت کرد .

به گفته عبدالمجید الزیات آیت الله جنتی، آیت الله محمدعلی تسخیری دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذهب اسلامی و صفار هرندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از دیگر دعوت شدگان به این کنفرانس هستند.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی طی این دیدار، برگزاری چنین اجلاسهایی را برای استحکام وحدت جهان اسلام و امت اسلامی مفید و لازم دانست.



مصطفوی اظهار داشت: این یک واقعیت است که مصر از جایگاه ویژه فرهنگی برخوردار است و روابط فرهنگی بین دو کشور یک موضوع جدید نیست بلکه یک موضوع قدیمی و ریشه دار است خوشبختانه با وجود زمینه های متعدد فرهنگی می توانیم این روابط را فعال کنیم.



عبدالمجید الزیات نیز در پایان این دیدار با تأکید بر انعکاس این مطالب به مقامهای کشورش گفت: بدون شک آغاز روابط سیاسی به بهبود روابط اقتصادی و فرهنگی کمک خواهد کرد و گسترش روابط فرهنگی و دینی نیز به عمیق تر شدن و استحکام این روابط منجر خواهد شد.