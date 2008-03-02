غرب مشوق اسرائیل برای ارتکاب جنایتهای بیشتر/ادعاهای اسرائیل دروغ است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الاهرام مصر امروز درمقاله ای با اشاره به اقدامات وحشیانه رژیم صهیونیستی علیه مردم بیگناه فلسطین به ویژه کشتار شماری از کودکان فلسطینی نوشت : اسرائیل نمی تواند مدعی شود که این کودکان شهرکهای صهیونیستی را با موشکهای قسام هدف قراردادند یا اینکه آنان مقاومت مسلحانه را فرماندهی می کنند.

این روزنامه چاپ مصر درادامه می نویسد: ایهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل تلاش می کند با استفاده از جمجمه های کودکان فلسطینی، از بحرانهای داخلی خود رهایی یابد و از تعهدات کنفرانس آناپولیس شانه خالی کند و درتلاش است تا با ورود به دایره اختلافات داخلی فلسطینیان، آرزوی برای برقراری صلح از بین ببرد.

الاهرام درادامه تاکید کرد: اقداماتی که اسرائیل ازچهارشنبه گذشته درنوارغزه مرتکب شده است، درچارچوب جنایت جنگی می گنجد که باید از سوی قوانین بین المللی به علت کشتار از روی عمد شهروندان فلسطینی به ویژه کودکان و هدف قرار دادن بیمارستانها محاکمه شود.

این روزنامه درپایان تاکید کرد: دراین راستا تحرک عربی و بین المللی باید این کشتارهای وحشیانه را متوقف کند و مرتکبان این جنایت را محاکمه نماید.

ازسوی دیگر روزنامه القدس فلسطین نیز با اشاره به اقدامات وحشیانه رژیم صهیونیستی درکشتار کودکان و زنان فلسطینی از سکوت جامعه جهانی به شدت انتقاد کرد.

این روزنامه می نویسد: آمریکا و اروپا که مدعی حقوق بشر و آزادی و دیگر اصول و ارزشها هستند، در برابر آنچه که برای ملت فلسطین در کرانه باختری و نوارغزه به وقوع می پیوندد، سکوت اختیار کردند و این اقدام آنان بار دیگر بیانگر دوگانگی معیارهای بین المللی و تاکیدی براین موضوع است که غرب که مدعی آزادی است با سکوت و طرفداری خود از اسرائیل این رژیم را در مصادره آزادی ملت فلسطین و تجاوز به حقوق انسانی آنان تشویق می کند.

این روزنامه فلسطینی درادامه این پرسش را مطرح می کند؛ نمی دانیم چگونه و چه وقتی جامعه بین المللی برای دفاع از اصول و قوانین خود حرکت می کند؟ و این گرداب کشتار ملت فلسطینی چه وقتی متوقف خواهد شد؟.