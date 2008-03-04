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۱۴ اسفند ۱۳۸۶، ۹:۴۷

پنج هزار نفر از استان سمنان به مناطق عملیاتی جنوب اعزام می شوند

پنج هزار نفر از استان سمنان به مناطق عملیاتی جنوب اعزام می شوند

سمنان - خبرگزاری مهر: فرمانده سپاه منطقه سمنان گفت: پنج هزار نفر از استان سمنان برای بازدید از شلمچه، دهلاویه، تنگه چزابه، فکه، سد کرخه و مناطق عملیاتی به کربلای جنوب اعزام می شوند.

سرهنگ پاسدار محمدحسین بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان اظهار داشت: زائران کاروان راهیان نور استان سمنان در قالب 20 کاروان اعزام می شوند که بیشترین تعداد نفرات اعزامی از شهرستان شاهرود خواهد بود.

وی افزود: سه هزار و 200 نفر از اعضای کاروان راهیان نور را مردم و بسیجیان پایگاه های محلی تشکیل می دهند و یک هزار و 800 نفر، دانشجویان مراکز آموزش عالی هستند.

بابایی با بیان اینکه این سفر معنوی شش روزه است، افزود: تقاضا برای ثبت نام این سفر بسیار زیاد است و بیش از 10 هزار نفر متقاضی وجود دارد اما با توجه به سهمیه اختصاص یافته در استان، متاسفانه پاسخگوی همه مراجعان نخواهیم بود.

فرمانده سپاه منطقه سمنان افزود: سپاه منطقه سمنان وظیفه اعزام و اسکان اعضای کاروان راهیان نور را برعهده دارد و پشتیبانی کاروان‌های راهیان نور بر عهده دستگاه‌ های دولتی است که برای اسکان اعضای کاروانهای راهیان نور دو مقر در خرمشهر و یک مقر در شوش برای استان سمنان پیش بینی شده است.

وی همچنین از برگزاری جشنواره ره آورد سفر نور شامل عکس، خاطره و فیلم با همکاری سازمان ملی جوانان استان و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان خبر داد.

کد مطلب 648225

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