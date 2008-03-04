پست استان مرکزی پوسترهای انتخاباتی را توزیع می کند

محمد داودآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: این کار با همکاری 40 دفتر ارتباط شهری و 300 دفتر ارتباط روستایی صورت خواهد گرفت.

وی کاهش هزینه کاندیداها، پاکیزگی شهر، صرفه جویی در چاپ بروشور به اندازه مورد نیاز، جلوگیری در اسراف منابع ملی از طریق مصرف بی رویه کاغذ، کاهش هزینه های توزیع، کاهش هزینه های پشتیبانی ستادهای انتخاباتی، صرفه‌ جویی در وقت با توجه به سرعت کیفیت توزیع را از جمله مزایای این طرح خواند.



مدیرکل پست استان مرکزی توسعه استفاده از پست به عنوان گسترده ‌ترین شبکه ارتباطی کشور را مورد تاکید قرار داد و عنوان کرد: کاهش تخلفات تبلیغاتی اعم از نصب پوستر بر پوستر، جلوگیری از معدوم شدن پوسترها به وسیله رقیبان، آلودگی تصویری محیط شهری، صرفه جویی ملی با توجه به عدم پرداخت هزینه جهت پاکسازی شهر بعد از برگزاری انتخابات از دیگر مزایای اجرای این طرح است.

داودآبادی بیان داشت: این طرح با همکاری 30 نفر از ماموران پست در اراک و در صورت تقاضای کاندیداها با مشارکت و به کارگیری 100 نفر دیگر از زمان شروع تبلیغات آغاز خواهد شد.