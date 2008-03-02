جمع آوری سالانه 200 میلیارد تومان کمکهای مردمی/ پرداخت یک ماه مستمری به مددجویان بعنوان عیدی

به گزارش خبرنگار مهر، حسین انواری صبح امروز در اولین نشست خود در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه 14 اسفند سالروز تاسیس کمیته امداد امام خمینی (ره) است، افزود: 14 تا 20 اسفند به نام هفته احسان و نیکوکاری نامگذاری شده و در روز 16 اسفند ماه نیز جشن شور نیکوکاری با همکاری صدا و سیما و بسیج برگزار می شود که هدف از برگزاری این مراسم تنها جمع آوری کمک مالی نیست بلکه همبستگی ملی است.

وی خاطرنشان کرد: کمیته امداد در چشم انداز 20 ساله ای که برای خود تعریف کرده 6 نقطه شفاف را ترسیم و بر این اساس حرکت خواهد کرد بطوری که ایجاد شبکه مردمی ، کار آمد و زودبازده برای ارائه خدمات حمایتی به مردم یکی از این نقاط است.

سرپرست کمیته امداد تصریح کرد: اساسنامه کمیته امداد پس از سالها با رایزنی های صورت گرفته با دفتر مقام معظم رهبری مورد بازنگری قرار گرفت و اصلاحاتی نیز در آن صورت گرفت و به تایید مقام معظم رهبری رسید.

انواری ادامه داد: کمیته امداد به عنوان بازوی حمایتی بخشی از وظایفی که در خصوص خدمات رسانی به محرومان بر عهده دولت است را انجام می دهد و همچنین ترویج سنت های حسنه ، تحکیم و صیانت از چارچوب بنیاد خانواده از دیگر مواردی است که در چشم انداز 20 ساله امداد بر آن تاکید شده است.

وی در خصوص مشارکت های مردمی نیز گفت: مردم ستون خیمه کمیته امداد هستند به طوری که اگر مشارکت های مردمی حذف شود کمیته امداد مانند سازمانهای دیگر خواهد بود.

سرپرست کمیته امداد گفت: در حال حاضر این نهاد 16 هزار پرسنل رسمی و بیش از 100 هزار نیروی افتخاری از تمام اقشار جامعه در خدمت دارد که این افراد به منظور پیشبرد اهداف و ارائه خدمات به کمیته امداد کمک می کنند.

انواری یکی دیگر از موارد ذکر شده در چشم انداز 20 ساله کمیته امداد را ارائه و صادرات الگوهای داخلی به کشورهای خارجی دانست.

وی ادامه داد: توانمند سازی یکی از اهداف مهم این نهاد است به طوری که با فراهم کردن زمینه های اشتغال و خودکفایی می توانیم باعث از بین رفتن چرخه فقر در کشور شویم.

سرپرست کمیته امداد در خصوص تدوین منشور مدیریت این نهاد گفت: با تدوین منشور مدیریت، اصلاحات ساختاری در ستاد مرکزی انجام شده به طوری که 4 معاونت کسر و بیش از 10 اداره کل حذف شده است و هم اکنون نیز در حال تدوین طرح اصلاح ساختار تفصیلی و بازنگری در استانها هستیم.

انواری گفت: معتقدیم که باید امر حمایت از خانواده ها را در محله ها انجام دهیم و این خود مردم باشند که به خود کمک کنند و ما نیز به عنوان پشتیبانی کننده عمل کنیم.

وی گفت: تا دو دهه پیش بیشتر در بعد حمایتی کمک های ما صورت می گرفت اما از دهه سوم به سمت توانمند سازی حرکت کرده ایم به طوری که هم اکنون یک سوم از افراد تحت پوشش ما امکان تولید و توانمند سازی دارند که می توانیم با توانمند سازی آنها زمینه خودکفایی شان را فراهم کنیم .

سرپرست کمیته امداد گفت: هم اکنون 5 میلیون نفر تحت پوشش مستقیم کمیته امداد هستند و 2 میلیون نفر نیز از کمک های فوری و اورژانسی ما بنا به دلایل مختلف بهره می گیرند.

انواری در خصوص عیدی مددجویان نیز گفت: اعتباری بدین منظور در اختیار نداریم. اما از محل صرفه جویی هایی که انجام داده ایم و همچنین دو درصد اعتباراتی که تاکنون به ما تخصیص نداده اند و قرار است این هفته اختصاص یابد ، بر اساس تعداد خانوار نزدیک به یک ماه مستمری به آنها پرداخت خواهد شد.

وی در خصوص سهام عدالت نیز گفت: طی این مدت تمام مددجویان تحت پوشش یعنی حدود 5 میلیون نفر سهام عدالت خود را دریافت کرده اند.

سرپرست کمیته امداد در خصوص مستمری ناچیز مددجویان گفت: علاوه بر مستمری که ماهانه به این افراد پرداخت می شود تحصیل رایگان فرزندان آنان و همچنین درمان خانواده های تحت پوشش از دیگر اقداماتی است که برای آنها انجام می شود و همچنین در طول سال 2 تا 3 نوبت کمک های خاص به این افراد صورت می گیرد.

انواری ادامه داد: البته قبول داریم که این کمک ها کفایت لازم را ندارند اما در آن حدی که خانواده ها را از استیصال خلاص کرده و دغدغه ای نداشته باشند عمل می کنند.

وی گفت : کمکهای کمیته امداد به خانواده ها شاید در شهرهای کوچک کافی باشد اما در شهرهای بزرگی مثل تهران کافی نیست و برای رفع این مشکل راه حلی که می توان ارائه کرد این است که از مهاجرت معکوس استفاده شود بطوری که ما امکانات در زادگاه خانواده هایی که در شهرهای بزرگی مانند تهران زندگی می کنند فراهم می کنیم تا این افراد به روستاها و شهرهای خود بازگشته تا بتوانند راحت تر زندگی کنند.

سرپرست کمیته امداد درخصوص طرح مسکن مددجویان نیز گفت: بدین منظور یک سری کمک های بلاعوض و تسهیلات بانکی در اختیار مددجویان تحت پوشش نیازمند مسکن قرار می گیرد به طوری که مدد جویان می توانند از 5 میلیون و 700 هزار تومان تسهیلات بانکی و 1 تا 2 میلیون تومان کمک بلاعوض بهره مند شوند.

انواری تاکید کرد: سالانه 200 میلیارد تومان از طریق کمکهای مردمی به این نهاد صورت می گیرد و همچنین 1200 میلیارد تومان بودجه دولتی ماست که 850 میلیارد تومان از این اعتبار برای پرداخت مستمری مددجویان هزینه می شود و مابقی آن نیز صرف خدمات خودکفایی، مسکن و بهداشت مددجویان می شود.

وی با اشاره به اینکه هدف ما این است که بتوانیم الگوهای حمایتی خود را صادر و بومی کنیم ، گفت: در برخی از کشورهای خارجی دفتر کمیته امداد مستقر است و در این کشورها با دولت ونخبگان آنها در تعامل هستیم و به نوعی سرمایه گذاری می کنیم نه هزینه.

سرپرست کمیته امداد گفت: اعتباری که به تحت پوششی های خارج از کشور داده می شود از طریق وزارت امور خارجه است و در برخی موارد خیرین نیز به ما کمک می کنند.

انواری گفت: امداد در خارج از کشور بستر سازی می کند و وارد اقدامات سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی نمی شود.

وی با اشاره به ا ینکه سال گذشته مجوز تحت پوشش قرار گرفتن 300 هزار پشت نوبتی به کمیته امداد داده شد افزود: با تخصیص اعتباراتی در این زمینه توانستیم تمامی این افراد را تحت پوشش قرار دهیم اما بر اساس بررسی های انجام شده دو دهک پایین جمعیتی کشور نیاز به حمایت دارند که بایستی برنامه ریزی های لازم در این خصوص انجام شود.

سرپرست کمیته امداد تاکید کرد: هم اکنون 1 میلیون و 500 هزار سالمند ، 850 هزار زن سرپرست خانوار ، 800 هزار دانش آموز و 51 هزار دانشجو و طلبه در سراسر کشور تحت پوشش کمیته امداد هستند.

انواری گفت: طی سال جاری 7 میلیون و 400 هزار بن کالای یارانه ای برای ارائه کمک به مددجویان و نیازمندان در سراسر کشور توزیع شده است.