نصب آثار حجمی در فضاهای عمومی شهر مشهد ساماندهی می شود

هادی مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: بهبود فضای زیستی و ارتقا کیفیت بصری و گرافیکی محیط شهر از مهمترین عوامل تاثیر گذار در سلامت روحی و روانی شهروندان و از شاخصهای مهم ایجاد خاطره مثبت، هویت بخشی، تمایز محلی و درک حسی مناسب از شهر است.

دبیر شورای حجم با اشاره به ضرورت ساماندهی نصب آثار حجمی در مشهد خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین ابزارها و گزینه های تاثیر گذار در کیفیت فضای شهری، یادمانها و المانهای محیطی هستند که استفاده از این آثار حجمی در فضاهای عمومی شهر نه تنها مکمل معماری و شهرسازی در مبلمان شهری است بلکه می تواند در زیبا سازی شهر و انتقال اطلاعات تاریخی و فرهنگی جامعه نیز نقش حیاتی ایفا کند.

مظفری در خصوص دوره جدید فعالیت شورای حجم بیان داشت: مشهد به عنوان دومین کلان شهر مذهبی و حجم بالای زائرین از نظر طرح های حجمی فاقد فضاهای مناسب است.

وی تصریح کرد: بر همین اساس شورای حجم در دوره جدید فعالیت خود ابتدا کمیته مطالعاتی ویژه ای را به جهت نیاز سنجی، آسیب شناسی و استاندارد سازی نصب هر گونه حجم در فضاهای عمومی شهر مشهد تشکیل داده تا برخی ناهماهنگی های گذشته دوباره صورت نپذیرد و شهردای مشهد بتواند فضای مناسب شهری را با توجه به همجواری با بارگاه ملکوتی امام رضا (ع) پدید آورد.