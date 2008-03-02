سفر احمدی نژاد به عراق پاسخی به اتهامات آمریکا است

به گزارش خبرگزاری مهر،خبرگزاری فرانسه در تحلیلی کوتاه درباره سفر محمود احمدی نژاد به بغداد نوشته است: این دیدار به "محمود احمدی نژاد" این فرصت را می دهد تا بر بهبود روابط کشورش با عراق تاکید کند و همچنین اقدامی در مخالفت با آمریکاست که ایران را به ارسال تجهیزات نظامی برای شبه نظامیان عراقی متهم می کند.

"جان آلترمن" مدیر برنامه خاورمیانه در مرکز مطالعات استراتژیک و بین الملل واشنگتن گفت :" این دیدار یک پیام روشن برای عراقیهاست مبنی بر اینکه نفوذ ایران در این کشور امری مهم و در عین حال مداوم است."

آلترمن افزود: این سفرهمچنین این پیام را می فرستد که وی نمی خواهد عراقیها را تهدید کند . وی نمی خواهد کشورهای حوزه خلیج فارس را که نگرانند عراق ماهواره ایران شود، تهدید کند.

این در حالی است که وزیر امور خارجه عراق اعلام کرد: رئیس جمهوری ایران در نظر دارد صبح دوشنبه(فردا) عراق را ترک کند.

"هوشیار زیباری" در گفتگو با آسوشیتدپرس و در جمع هیئت مقامهای عراقی که در فرودگاه بین المللی بغداد جمع شده بودند، این خبر را اعلام کرد.



بر پایه این گزارش، آمریکا تلاش کرده تا دیدار احمدی نژاد را کم اهمیت جلوه دهد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران صبح امروزدر راس هیئتی بلندپایه وارد بغداد شد.