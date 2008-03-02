به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به بغداد، روسای جمهوری اسلامی ایران و عراق پیش از شرکت در مذاکرات مشترک در دیداری صمیمی به طور خصوصی به تبادل نظر و گفتگو پرداختند.

سفر رئیس جمهور کشورمان به عراق و دیدار با مقامات این کشور در برهه حساسی صورت می گیرد و فصل نوینی را در روابط دو کشور همسایه خواهد گشود.این سفر را می توان در قالب تعامل مثبت ایران پس از جنگ عراق و اشغال این کشور ارزیابی کرد.

به گفته مقامات ایرانی ، جمهوری اسلامی خواستار بهبود و گسترش روابط خود با عراق است و در این زمینه پروژه های مختلف اقتصادی و خدماتی را به طور مشترک برای عراق در دستور کار دارد.

عراق اکنون چهارمین بازار کالاهای غیرنفتی و خدمات ایران است و در سال 2006 حجم مبادلات تجاری ایران و عراق یک میلیارد و هشتصد میلیون دلار تخمین زده شده و آمارها نشان می دهد این رقم در شرایط فعلی افزایش یافته است.

به گزارش مهر، پس از مذاکرات مشترک دو هیئت ایرانی وعراقی که درحضور دو رئیس جمهور در حال انجام است، جلال طالبانی و دکتر احمدی نژاد در یک کنفرانس خبری مشترک شرکت می کنند.