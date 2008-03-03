ناسا آرمانشهر خود را سه بعدی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، ناسا (آژانس فضایی آمریکا) با اصلاح نوع تجهیزات و وسایلی که در زندگی روزمره ساکنان زمین استفاده می شود، قصد دارد سبک، شیوه و عادات زندگی در شهر و خانه را تغییر دهد.

به همین منظور ناسا در سایت اصلی خود بخشی را به معرفی بهترین اختراعات خود در عرصه بهبود روشهای زندگی اختصاص داده است.

کاربران با ورود به این بخش که Nasa Home and City نام دارد، وارد یک محیط مجازی سه بعدی شبیه به انیمیشنهای پیشرفته رایانه ای و یا دنیای مجازی " Second Life" می شوند. سپس با کلیک روی هریک از قسمتهای "خانه" و یا "شهر" با عباراتی چون "فضایی که در کفشهایت وجود دارد" و یا "فضایی که در راکت تنیس تو وجود دارد" و یا لیست "غذای کودک"، یخچال و یا هر چیزی که می تواند در یک خانه وجود داشته باشد، مواجه می شوند.

با کلیک روی عبارت "خانه" محیطی که در طبقه اول دیده می شود، سرویس بهداشتی و حمام است. از بین وسایل "ساخت ناسا" که در این قسمت به چشم می خورند می توان به دماسنج گوشی مادون قرمز که دما را در دو ثانیه تنظیم می کند، خمیردندانی که برای استفاده افراد با مشکلات صورت و دهانی مناسب است، آلیاژ فلزی با حافظه، آبی که به شیوه اکولوژیکی بازیافت می شود، سرویس بهداشتی ساخته شده با آلیاژ برنج و بدون مواد شیمیایی، سیستمهای تجزیه کننده آب به یونهای سازنده اش، سطوح عایقی که نور را منعکس می کنند، اشاره کرد.

همچنین در آشپزخانه یخچال مجهز به اینترنت، فریزرهای که انرژی خود را با پانلهای خورشیدی تامین می کنند و سیستمهای گرم کننده آب و مینی جاروبرقی قابل حمل الکترونیکی مشاهده می شود.

براساس گزارش تکنولوژی نیوز دیلی، در سالن پذیرایی خانه رویایی ناسا وسایلی چون دستگاه اشعه ایکس قابل حمل، سیستمهای تهویه هوا، بلندگوهای بی سیم، عینکهای آفتابی ضد خش و نقاشیهای عایق کننده دیوار دیده می شود.

کاربرانی که روی واژه "شهر" کلیک می کنند می توانند با اختراعات مفیدی مثل نشان دهنده دود، موادی که امنیت هوایی و وسایط حمل و نقل را بهبود می بخشند، تلمبه خودرو و تجهیزات پزشکی و فضاهایی برای جمع آوری بهتر پول آشنا شوند.