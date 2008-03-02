اردوی آموزشی خانه عکاسان در عسلویه برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی خانه عکاسان اعلام کرد رسول اولیازاده مدیر خانه عکاسان درباره این اردو گفت: "در این اردوی فرهنگی شش کارگاه آموزشی با حضور اساتید افشین شاهرودی، افشین بختیار، امیرعلی جوادیان، داریوش محمدخانی، محمدمهدی رحمیان و جواد پورسعید برگزار و عکاسی طبیعت، تبلیغات، پرتره، خلاقه و ... در آن تدریس شد."

وی برگزاری اردوی آموزشی عکاسی را در عسلویه نخستین گام برای ارتباط بیشتر هنرمندان و صنعتگران عنوان کرد و اظهار داشت: "قرار است در صورت داشتن بودجه متناسب هر فصل یکی از صنایع بزرگ را برای انجام فعالیت‌های عکاسی و هنری انتخاب کنیم تا بتوانیم ایرانی بزرگ و پرقدرت را به تصویر بکشیم."

در این اردو 12 عکاس پیشکسوت اقدام به برگزاری کارگاههای آموزشی برای هنرجویان رشته عکاسی کردند و 13 هنرجو از هنرجویان انجمن عکاسی نگاه از راهنمایی‌های اساتید فن بهره بردند. بازدید از شرکت پتروشیمی برزویه، بندر سیراف، مجموعه پتروشیمی عسلویه، قلعه نصوری، جنگل‌های حرا، عکاسی از اربعین شهر جم و ... از دیگر برنامه‌های این اردو بود.

اردوی فرهنگی آموزشی عسلویه با همکاری حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، خانه عکاسان ایران، شرکت ملی پتروشیمی و کارگاه فیلمنامه‌نویسی سوره برگزار شد.