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۱۲ اسفند ۱۳۸۶، ۱۱:۴۲

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جدال نفت امیدیه و گرگان تابلو برای تصاحب جام قهرمانی

جدال نفت امیدیه و گرگان تابلو برای تصاحب جام قهرمانی

مرحله چهارم و پایانی پنجمین دوره لیگ شنای باشگاه های برتر کشور سه شنبه و چهارشنبه هفته جاری در استخر آزادی تهران برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله پایانی لیگ شنا در واقع جدال تیم های نفت امیدیه و مهندسی گرگان تابلو بر سر کسب عنوان قهرمانی است . نفت با اتکا به ملی پوشان خود توانست در مجموع سه مرحله لیگ، صدرنشینی خود را حفظ کند در حالی که گرگان تابلو این فرصت را داشت که در مراحل پیشین با استفاده از امتیازات رکورد شکنان جوان و نوجوان خود امتیازات قابل توجهی را برای تیمش ثبت کند.

در جریان مرحله سوم لیگ برتر شنا که 23 و 24 بهمن ماه در تهران برگزار شد ، نفت امیدیه با 1797 امتیاز صدرنشین شد، گرگان تابلو با 1692 امتاز در مکان دوم جدول قرار گرفت و کارتن مشهد با 1516 امتیاز سوم شد .

سال گذشته تیم صنعت گاز سرخس (کارتن مشهد) موفق به قهرمانی چهارمین دوره یگ برتر شنا شد.
کد مطلب 648246

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