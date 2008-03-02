واگذاری سهام بانک ملت در انتظار نظر سازمان حسابرسی

علی دیواندری در گفتگو با مهر در مورد واگذاری 5 درصد سهام این بانک برای کشف قیمت در بورس، گفت: بانک در انتظار نظر سازمان خصوصی سازی و بورس برای عرضه این سهام است.

مدیرعامل بانک ملت با بیان اینکه سازمان حسابرسی هنوز اظهار نظرات خود را در مورد صورتهای مالی بانک ارائه نداده است، تصریح کرد: اطلاعات بانک در اختیار این سازمان قرار گرفته است.

به گفته وی، اطلاعات مالی میان دوره ای بانک که برای مدت 6 ماهه ابتدای سالجاری بود، در اختیار سازمان حسابرسی قرار گرفته بود، اما هم اکنون با وجود گذشت مدت زمان زیادی از آن، بانک آمادگی دارد تا صورتهای مالی پایان سال خود را در سال آینده در اختیار سازمان حسابرسی قرار دهد.

دیواندری با اشاره به ایرادات مطرح شده توسط هیئت پذیرش بورس، اظهار داشت: هم اکنون این ایرادات توسط بانک رفع شده و تنها موضوع اظهار نظر صورتهای مالی باقی مانده است، تا بورس آن را مبنای عرضه سهام قرار دهد.

وی با بیان اینکه بانک تعیین کننده زمان عرضه 5 درصد سهام بانک ملت برای کشف قیمت در بورس نیست، اظهار امیدواری کرد که این سهام تا پایان سالجاری واگذار شود.

مدیرعامل بانک ملت در مورد بخشایش جریمه های دیر کرد بانکها، گفت: تصمیم گیری در مورد این موضوع در اختیار خود بانکها گذاشته شده است و بانک ملت نیز با توجه به خوش حسابی مشتریان، کارکرد و ایفای تعهدات آنها، تمام یا بخشی از جریمه های دیرکرد مشتریان را می بخشد.