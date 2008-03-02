9 یادواره شهدای دانشجو در استان مرکزی برگزار شده است

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، سرهنگ سید حسن نجفی ‌منش، صبح امروز در آغاز به کار نهمین یادواراه شهدای دانشجوی اراک اظهار داشت: تا پایان سال جاری دو یادواره دیگر در مرکز تربیت معلم زینب کبری (س) و دانشگاه پیام نور اراک برگزار می ‌شود.

وی با تاکید بر اهمیت زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدای دانشجو در فضای دانشگاهی و جامعه تصریح کرد: برگزاری یادواره ‌های شهدا ضمن زنده نگه ‌داشتن یاد و خاطره شهدا در نهادینه شدن فرهنگ شهید و شهادت در مراکز علمی اثر گذارند.

نجفی منش با تشریح خاطراتی از رشادت و ایثار دانشجویان در هشت سال دفاع مقدس خاطرنشان کرد: جوانان دانشجو در دوران دفاع مقدس با درک درست از وضعیت کشور، پای به عرصه دفاع گذاشتند و همه آموخته ها و جان خود را در دفاع و حفظ ایمان و عقیده و سرزمین خویش فدا کردند.

وی با تاکید بر هوشیاری دانشجویان در مقاطع مختلف و با مرور تاریخ از جان گذشتگی دانشجویان در دوران قبل از انقلاب، گفت: دانشجوی ایرانی نماد هوشیاری و آگاهی است و این امر را در زمانهای مختلف نشان داده است و امروز نیز با توجه به اهمیت انتخابات با حضور پرشور در انتخابات، آگاهی خود را اثبات می کند.

در این یادواره یک روزه نمایشگاهی از آثار به جا مانده و تصاویر شهدا برپا شد.