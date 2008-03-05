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۱۵ اسفند ۱۳۸۶، ۱۰:۲۱

بیژن نوباوه در گفتگو با مهر:

تصمیم صحیح افکار عمومی در گرو فضای سالم انتخاباتی است

تصمیم صحیح افکار عمومی در گرو فضای سالم انتخاباتی است

بیژن نوباوه صاحبنظر در مسائل سیاسی و رسانه‌ای گفت: افکار عمومی به مرحله ای از رشد و آگاهی رسیده که تبلیغات را از تخریب و گروه های سیاسی را از گروه های تخریبی تشخیص دهد و تصمیم صحیح افکار عمومی در گرو فضای سالم انتخاباتی است.

بیژن نوباوه در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص فعالیت های تبلیغاتی انتخابات مجلس هشتم از سوی گروههای سیاسی و نامزدها اظهار داشت: گروه های سیاسی باید تجارب انتخابات گذشته را نصب العین خود قرار دهند و آنها را در تبلیغات انتخاباتی خود برای مجلس هشتم اعمال کنند.

وی تخریب رقبای انتخاباتی را بی فایده توصیف کرد و افزود: مردم همیشه نسبت به تحرکات افراطی و تخریبی واکنش منفی نشان داده اند که نمونه بارز آن انتخابات ریاست جمهوری نهم است، به همین خاطر گروه های سیاسی باید در چارچوب قوانین و با مراعات اخلاق به تبیین برنامه ها و اهدافشان بپردازند.

این نامزد جبهه متحد اصولگرایان در انتخابات مجلس هشتم خاطر نشان کرد: افکار عمومی فضای سالم انتخاباتی برای تبلیغات گروه های سیاسی را نسبت به هر شرایط دیگری ترجیح می دهد و بر این باور است که در چنین فضایی عیار کاندیداها مشخص خواهد شد.

کد مطلب 648267

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