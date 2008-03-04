شش نفر در استان مرکزی از نامزدی انتخابات مجلس هشتم انصراف دادند

علی قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: از میان شش نامزد منصرف شده، دو نفر از حوزه ساوه و زرندیه، دو نامزد از حوزه اراک و کمیجان، یک نامزد از حوزه محلات و دلیجان و یک نفر نیز از شازند هستند.
وی با یادآوری اینکه اکنون ۱۰۸نامزد در رقابتهای مجلس هشتم استان مرکزی حضور دارند، خاطر نشان کرد: از این مجموعه 10 نفر از نامزدهای انتخاباتی استان زن و بقیه مرد هستند.
قربانی تصریح کرد: ۳۰نفر از نامزدهای مذکور در حوزه انتخابیه اراک و کمیجان، ۲۲نفر در تفرش و آشتیان، ۱۲نفر در خمین، ۱۱نفر در ساوه و زرندیه، ۱۴نفر در شازند و ۱۹نفر در محلات و دلیجان برای تصاحب هفت کرسی نمایندگی استان مرکزی در مجلس هشتم رقابت میکنند.
قربانی بیان داشت: با اعلام رسمی اسامی نامزدها توسط فرمانداریها از بامداد پنجشنبه همزمان با سایر کشور، تبلیغات رسمی نامزدها آغاز خواهد شد.
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