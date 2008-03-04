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۱۴ اسفند ۱۳۸۶، ۹:۱۲

شش نفر در استان مرکزی از نامزدی انتخابات مجلس هشتم انصراف دادند

اراک - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد انتخابات استان مرکزی گفت: شش نفر در استان مرکزی از نامزدی انتخابات مجلس هشتم انصراف دادند و تعداد نامزدهای تایید شده به 108 نفر رسید.

علی قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: از میان شش نامزد منصرف شده، دو نفر از حوزه ساوه و زرندیه، دو نامزد از حوزه اراک و کمیجان، یک نامزد از حوزه محلات و دلیجان و یک نفر نیز از شازند هستند.

وی با یادآوری اینکه اکنون ‪ ۱۰۸‬نامزد در رقابتهای مجلس هشتم ‌استان مرکزی حضور دارند، خاطر نشان کرد: از این مجموعه 10 نفر از نامزدهای انتخاباتی استان زن و بقیه مرد هستند.

قربانی تصریح کرد: ‪ ۳۰‬نفر از نامزدهای مذکور در حوزه انتخابیه اراک و کمیجان، ‪ ۲۲‬نفر در تفرش و آشتیان، ‪ ۱۲‬نفر در خمین، ‪ ۱۱‬نفر در ساوه و زرندیه، ‪ ۱۴‬نفر در شازند و ‪ ۱۹‬نفر در محلات و دلیجان برای تصاحب هفت کرسی نمایندگی استان مرکزی در مجلس هشتم رقابت می‌کنند.

قربانی بیان داشت: با اعلام رسمی اسامی نامزدها توسط فرمانداریها از بامداد پنجشنبه همزمان با سایر کشور، تبلیغات رسمی نامزدها آغاز خواهد شد.

کد مطلب 648275

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