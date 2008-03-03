به گزارش خبرنگار مهر، از شمیسا علاوه بر این اثر مجموعه اشعار کلاسیک "زندگانی قدیمی است" (نشر میترا) هم به زودی منتشر خواهد شد.

از این پژوهشگر ادبی اثر دیگری با عنوان "داستان یک روح" (نقد و بررسی "بوف کور" صادق هدایت) همچنان در انتظار مجوز نشر به سر می برد. وی در این کتاب به تحلیل داستان "بوف کور" پرداخته و آن را از منظر نمادشناسی و دیدگاه های کارل گوستاو یونگ بررسی کرده است.

سیروس شمیسا که سابقه زیادی در کارهای پژوهشی بر متون شعر کلاسیک ایران دارد، درباره فعالیتهای آتی خود گفت: با شروع دوران بازنشستگی قصد دارم به فعالیتهای نوشتاری درباره حافظ و مولاناپژوهی بپردازم.

ترجمه مجموعه داستان "عشق جادویی" (نوشته میگوئیل فرانو) نیز عنوان اثری دیگر از سیروس شمیسا است. سه داستان کوتاه و به هم پیوسته این کتاب هنوز موفق به کسب مجوز نشده است.