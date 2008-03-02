اکران نوروزی "مجنون لیلی" در گروه سینما آفریقا

جعفری درباره اکران نوروزی "مجنون لیلی" به خبرنگار مهر گفت: "پروانه نمایش فیلم به تازگی صادر شده و با هماهنگی فیلمیران به عنوان پخش‌کننده، آن را نوروز 87 در گروه سینمایی آفریقا در تهران و شهرستان‌ها اکران می‌کنیم."

گلزار در نمایی از " مجنون لیلی "

"مجنون لیلی" عاشقانه‌ای شهری است که دو شخصیت اصلی قصه آن فرهاد و پروانه به عنوان نماد عشق‌های اسطوره‌ای در مسیری پرفراز و نشیب کنار هم قرار می‌گیرند، اما روز ولنتاین حادثه‌ای آنها را از هم جدا می‌کند. تا اینکه یک هدیه در طول شبانه روز مسیر زندگی این دو دلداده را تغییر می‌دهد و هر کدام به شناختی جدید از عشق و دوست داشتن می‌رسند.

محمدرضا گلزار، الناز شاکردوست، حمید گودرزی، حامد بهداد، نیما شاهرخشاهی، السا فیروزآذر، یوسف تیموری، گلاره عباسی، احمد پورمخبر، رامین راستاد، ابوالفضل پورعرب، رضا رویگری و ... در "مجنون لیلی" بازی می‌کنند که پنجمین فیلم جعفری پس از "ماه مهربان"، "قاصدک"، "بازنده" و "گرگ و میش" است.

دیگر عوامل تولید "مجنون لیلی" عبارتند از مدیر فیلمبرداری: علیرضا زرین‌دست، نویسندگان: فرهاد نوری و مسعود صحت، مدیر تولید: یوسف صمدزاده، تدوین: حمید سیفی، صداگذاری و میکس: فریدون خوشابافرد، سرمایه‌گذاران : حسن رحیم منفرد و صدیقه صحت. مجری طرح: صدیقه صحت و تهیه‌کننده: قاسم جعفری.