تفکرهای انحرافی وهابیها را باید برملا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله مکارم شیرازی اظهار داشت: اقلیتی به نام وهابیهای تندرو، میان مسلمانان پیدا شده اند که منادیان خشونت هستند و چهره اسلام را ناپسند نشان می دهند، متأسفانه سیاستمداران جهان تنها به عملکرد این اقلیت کوچک منحرف توجه می کنند چرا که منافع خود را در آن می بینند ، بنابراین برملا کردن تفکرات انحرافی این گروه یک ضرورت است .

وی با اشاره به برپای همایشهای بین المللی در خصوص حقوق بشر گفت: دولتهای زورمند به پیام اینگونه همایشها اعتنا نمی کنند ولی باید با بسیج توده های مردم دنیا آنها، را در برابر مقررات خاضع کرد تا التزام دولتمردان خود را به قوانین بشری خواستار شوند .

آیت الله مکارم شیرازی افزود: به رغم توصیه هایی که فعالان حوق بشر در سراسر دنیا دارند همچنان شاهد و ناظر زندانهای مخوفی چون ابوغریب و گوانتانامو هستیم و حتی به طور علنی اعلام می کنند شکنجه در این زندانها قانونی است و این مصیبت بزرگی است .

وی گفت: ما طبق دستورات مذهبی با تمام توان حاضریم به تمام برنامه های بشردوستانه کمک کنیم .