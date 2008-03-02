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۱۲ اسفند ۱۳۸۶، ۱۴:۰۵

کتاب جدید جومپا لاهیری اول آوریل می‌آید

کتاب جدید جومپا لاهیری اول آوریل می‌آید

"جومپا لاهیری" برنده پولیتزر ادبی مجموعه داستان جدید خود را با عنوان "زمین غیر عادی" اول آوریل منتشر می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آمازون، این کتاب شامل هشت داستان کوتاه است که در اصل در دنباله "مترجم دردها" و "همنام" نوشته شده اند. درونمایه این داستانها مشکلات خانوادگی، ازدواجهای ناموفق و نظایر آن است و وقایع آن در هند، انگلستان و ایتالیا رخ می دهد.

کتاب جدید لاهیری با داستان "از بروکلین تا سیاتل" آغاز می شود. این قصه روایتگر زندگی دختری است که می خواهد پدر خود را که از مادرش جدا شده به خانه بازگرداند و این تصمیم تنشها و دردسرهایی را برای او به بار می آورد.

او در سایر داستانهای خود نیز شخصیتهایی را از قشر آسیب دیده و دخترانی که قربانی مشکلات خانوادگی هستند، انتخاب کرده است. به عنوان مثال داستان "سودها" درباره دختر کوچکی است که دائم الخمر بودن خانواده اش را تشریح می کند و داستان "هما" نیز زندگی دختری به همین نام را از شش سالگی تا بزرگسالی به تصویر می کشد. 

کد مطلب 648289

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