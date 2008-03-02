"عملیات 125" عازم جاده قم شد

داود هاشمی مجری طرح این مجموعه به خبرنگار مهر گفت: "تاکنون دو قسمت از این مجموعه اپیزودیک ساخته شده و گروه برای ضبط یکی از قسمت‌ها عازم جاده قم شدند. در این قسمت مهران رجبی به جمع بازیگران این پروژه ملحق شده است."

وی در عین حال از همکاری منوچهر هادی به عنوان مشاور کارگردان در دو قسمت ضبط شده و نه کارگردان بخش‌هایی از مجموعه خبر داد. مجموعه تلویزیونی "عملیات 125" با حضور مشاور عالی شهردار تهران، مدیرعامل سازمان آتش نشانی تهران، مدیر شبکه تهران، معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران، یکی از اعضای شورای شهر تهران 12 بهمن در ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران کلید خورد.

داستان سریال که در هر اپیزود یک قصه را دنبال می‌کند، درباره پنج جوان است که تلاش می‌‌کنند وارد سازمان آتش نشانی شوند، این جوان‌ها هر کدام زندگی و مشغله خاص خود را دارند، یکی سرباز است، یکی دانشجو، یکی وضع مالی خوبی دارد و ...آنها سعی می‌کنند وارد سازمان آتش‌نشانی شوند و به عنوان آتش‌نشان مشغول خدمت شوند.

در مجموعه "عملیات 125" عبدالرضا اکبری، رضا رویگری، سیامک احصایی، محمد فیلی، کاوه سماک‌باشی، مجتبی رجبی، اکر محمدی، فلور نظری، مارال فرجاد، کاوه خداشناس و ... بازی می‌کنند. عوامل این پروژه عبارتند علیرضا افخمی و منوچهر هادی مشاوران کارگردان، حسنعلی اسدی مدیر تصویربرداری، داود هاشمی مجری طرح، علیرضا ابوالقاسم‌نژاد مدیر تولید، شهاب حیدری جانشین تولید، احمد پوری‌بابایی صدابردار، جلال معیریان طراح گریم و مرجان شیرمحمدی طراح صحنه و لباس.