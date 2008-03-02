به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هندوتایمز، این معبد که در زیرمجموعه نهادهای دینی لهستان ثبت شده، بستر حفظ هویت دینی جامعه سیک را فراهم می کند، به طوری که مقامات حق پوشیدن دستار و همراه داشتن خنجر مخصوص سیکها را نیز به آنها اعطا کرده اند.

سینگ صبا رئیس اداره سیکها در لهستان از مجوز ساخت این معبد ابراز مسرت کرد و گفت: برخلاف فرانسه که در آن جامعه سیک با دشواریهای بسیاری رو به رو است مقامهای لهستان آنچه را که درخواست کرده بودیم برایمان فراهم کرده و به حق اقلیتهای دینی احترام گذاشتند.

وی افزود: اکنون وظیفه ما این است که نه تنها در لهستان بلکه در سایر کشورهای اروپایی بودجه جمع آوری کنیم تا معبد زیبایی را به عنوان نخستین معبد سیکها در اروپای شرقی بنا کنیم.

سازمان سیکهای لهستان طی سه سال گذشته خانه ای را در شهر ورشو حومه راشین اجاره کرده بودند تا بتوانند مراسم دینی خود را اجرا کنند.

در هلند جدا از تعداد اندک سیکها، 1200 هندی زندگی می کنند که به تعالیم گورو نانک، بنیانگذار آئین سیک و گورو گراث صاحب متن مقدس این آئین اعتقاد دارند.

جانوط کریزیزوسکی رئیس کمیته فرهنگی لهستان- هندوستان گفت: این درخواست جامعه سیک که مدتها بود برای به دست آوردن آن تلاش کرده از سوی کشوری با بیشترین جمعیت کاتولیک پذیرفته شد. در عصر جهانی شدن مردم باید به حق آزادی دینی احترام بگذارند.