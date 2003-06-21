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۳۱ خرداد ۱۳۸۲، ۱۹:۴۷

رضا ايران منش :

هنر در كشور ما پشتوانه ندارد

هنر در كشور ما پشتوانه ندارد

در سالهاي اخير به تئاتر دفاع مقدس بيشتر از سينما توجه شده است .

به گزارش خبر نگار هنري مهر، رضا ايران منش  بازيگر سينما ، تلويزيون و تئاتر كشورمان با اشاره به اين مطلب افزود :" در حال حاضر چيزي به عنوان سينماي دفاع مقدس نداريم در حالي كه وضعيت تئاتر به مراتب  بهتر است و هرسال متون جديدي در اين عرصه نوشته و اجرا مي شوند "
وي در گفتگو با امور رسانه اي نخستين جشنواره منطقه اي تئاتر دفاع مقدس با اشاره به اينكه حمايت از هنر در كشو ما بيشتر جنبه شعاري دارد افزود :" هنر در كشور ما عملا پشتوانه  ندارد و مي توان گفت بها دادن به هنر و هنر مند در حد صفر است . "
ايرانمنش با اشاره به اهميت برگزاري جشنواره تئاتر دفاع مقدس گفت: " شخصا سال هاست تمايل دلرم در زمينه تئاتر دفاع مقدس كاري انجام بدهم " 
اين بازيگر بيشتر بواسطه نقش هايي كه در فيلم هاي دفاع مقدس بازي كرد به مخاطبين معرفي شد .  
کد مطلب 6483

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