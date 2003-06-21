هنر در كشور ما پشتوانه ندارد

به گزارش خبر نگار هنري مهر، رضا ايران منش بازيگر سينما ، تلويزيون و تئاتر كشورمان با اشاره به اين مطلب افزود :" در حال حاضر چيزي به عنوان سينماي دفاع مقدس نداريم در حالي كه وضعيت تئاتر به مراتب بهتر است و هرسال متون جديدي در اين عرصه نوشته و اجرا مي شوند "

وي در گفتگو با امور رسانه اي نخستين جشنواره منطقه اي تئاتر دفاع مقدس با اشاره به اينكه حمايت از هنر در كشو ما بيشتر جنبه شعاري دارد افزود :" هنر در كشور ما عملا پشتوانه ندارد و مي توان گفت بها دادن به هنر و هنر مند در حد صفر است . "

ايرانمنش با اشاره به اهميت برگزاري جشنواره تئاتر دفاع مقدس گفت: " شخصا سال هاست تمايل دلرم در زمينه تئاتر دفاع مقدس كاري انجام بدهم "

اين بازيگر بيشتر بواسطه نقش هايي كه در فيلم هاي دفاع مقدس بازي كرد به مخاطبين معرفي شد .

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