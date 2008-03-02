گوهر فرهنگی پیروزی هسته ای احیای اعتماد به نفس ملی است

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده است : درخت جوان و بارور نظام اسلامی یکی پس از دیگری با میوه های کارآمدی، عزت، تعالی و پیشرفت، کام هر مرد و زن ایرانی را شیرین می کند و اهداف مقدس انقلاب اسلامی و معمار کبیر آن را در سرتاسر جهان محقق می سازد.

این بیانیه می افزاید : اعلام و اقرار به صلح آمیز بودن انرژی هسته ای ایران از سوی معتبرترین نهاد بین المللی متخصصین در این حوزه در مقابل پرونده سازی، اتهام های ناروا و جنگ روانی غرب خصوصا آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، پس از هفت سال فراز و نشیب، بی شک پیروزی آشکاری است که تکیه گاهی جز لطف خداوند ندارد و اراده مردمانش نداشته و ندارد.

شورای فرهنگ عمومی تاکید کرده است : این پیروزی دیگر بار نشان داد که اگر جریان تکاملی انقلاب اسلامی تحت زعامت و ارشاد ولی فقیه و با سلاح و ایمان دینی در بسترهای داخلی و بین المللی جاری شود نه تنها ایرانیان به سوی حیات طیبه و رشد مادی و معنوی حرکت خواهند کرد بلکه صلح و امنیت پایدار در جهان حاکم خواهد شد، اولین گوهر فرهنگی این واقعه بزرگ تاریخ ایران، تجلی و احیا موجی تازه از اعتماد به نفس ملی در ساحت فردی و اجتماعی است که در سایه سار تاکید دوباره بر فرهنگ عزت در کنار دو اصل دیگر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران یعنی حکمت و مصلحت، بدست آمده است.

در ادامه تصریح شده است : عزت موهبت عظیمی است که خداوند به صالحان زمین و پیروان رسول الله بشارت داده و انقلاب اسلامی ایران که بارها این نسیم جانبخش را تجربه کرده است امروز ذیل فرهنگ اسلام راستین به الگوی عزت و خودباوری ملی و ایستادگی بر صراط حق در جهان مستضعفین تبدیل گشته است.

دربخش دیگری از این بیانیه آمده است: حاصل دیگر این پیروزی ترسیم اهمیت حیاتی و ضرورت تولید و توسعه علمی و فناوری و نقش آن در تامین اقتدار و کارآمدی در جهان کنونی است. بی شک از پایه های حرکت به سوی تمدن اسلامی و جامعه مهدوی، جهاد همه جانبه علمی است که باید در اعماق فرهنگ عمومی جامعه ایرانی رسوخ کند، گامی از این جهاد، رسیدن به مرزهای دانش جهانی است که خصوصا با دسترسی به علومی میسر می شود که سالها توسط زرسالاران غربی، به مثابه متاعی انحصاری، دستمایه سلطه و نفوذ و تحقیر ملت های آزاده و عاملی برای سیطره بر نهادهای بین المللی بود.

در این بیانیه همچنین تاکید شده است : امروز که جوانان ایران اسلامی با تکیه بر دو بال علم و ایمان به فتح قله های صعب و رفیع علوم هسته ای، فضایی، بیولوژی، نانو و ... نائل آمده وعلیرغم کارنامه دشمنان دین و انسانیت، پیوند و همسازی علم و اخلاق و اصلاح را در جهان صلا زده اند بی شک زمان شکر و حمد به درگاه خداوند عالم است که اول اوست و آخر او، زنده است و آگاه و قائم بر احوال انسانها وهیچ چیز خارج از اراده و تفضل او ممکن نیست.

درپایان بیانیه آمده است: این پیروزی که مرهون خون پربرکت شهیدان انقلاب اسلامی و پایمردی ملت ایران است با شکر و تذکر و شادمانی عمومی ایرانیان تکمیل خواهد شد که جشن هسته ای بیستم فروردین ماه 1387 را فرا روی جهانیان به نمایش خواهند گذاشت، شورای فرهنگی عمومی در آستانه اربعین سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، عزت و فتح و نصرت امت پایدار، صبور و بصیر ایران را که درظل عنایات حضرت حجت (عج) درایت رهبرمعظم انقلاب اسلامی و تعهد وهوشیاری و شجاعت دولت خدمتگزار بدست آمده، گرامی می دارد.