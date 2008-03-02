خلاء نظارت در بودجه پژوهشی87/ ایران چهلمین کشور برتر دنیا در تولید علم

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر منصور کبگانیان امروز در نشت خبری درباره بودجه پژوهشی سال آینده کل کشور گفت: سال 86 تصویب بند واو تبصره 9 باعث شد در اعتبارات، سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی به بالای یک درصد برسد. نظارت بر این مصوبه در ابتدا بر عهده شورای عالی علوم؛ تحقیقات و فناوری بود و پس از آن به شورای عالی آموزش، پژوهش و فناوری واگذار شد که امیدواریم این شورا در پایان سال خبرهای خوبی را از اجرای این بند ارائه دهد.

وی در مورد بحثهای میان دولت و مجلس درباره ادغام شوراهایی همچون شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در شورای عالی آموزش، پژوهش و فناوری افزود : باید صبر کرد مجلس و دولت تعاملهای لازم در این زمینه انجام دهند و جایگاه قانونی این شورا مشخص شود. از نظر سیستم اجرایی دولت احکام جدیدی را برای شورای جدید صادر کرده است و شورا راه اندازی شده بنابراین باید نظارت بر انجام قوانین نیز انجام شود.

کبگانیان به نکته مثبت بودجه پژوهشی 87 اشاره کرد و گفت: اختصاص یک درصد از بودجه شرکتها و بانکهای دولتی به پژوهش که در مجلس به تصویب رسید، نقطه قوت بودجه پژوهشی سال آینده است که البته باید بر اجرا و محقق شدن آن نیز تلاش کرد.

معاون پژوهشی وزارت علوم درباره سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی در سال 86 افزود: با تصویب بند واو تبصره 9 در سال 86 پیشنهاد ما برای سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی 1/1 درصد بود که البته تاکنون مشخص نشده که این میزان عملیاتی شده است یا خیر.

وی اضافه کرد: با توجه به اهداف برنامه چهارم توسعه و اینکه در سالهای پایان برنامه به سر می بریم، سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی برای سال آینده حداقل باید 8/1 باشد.

ایران مسئول رتبه بندی دانشگاههای جهان اسلام شد

کبگانیان با اشاره به بحث رتبه بندی دانشگاههای جهان اسلام در یک سال گذشته گفت: بحث رقابت دانشگاههای جهان اسلام مطرح شده است. در آخرین جلسه برای این موضوع، در کارگروه رتبه بندی دانشگاههای جهان اسلام مقرر و تصویب شد از این پس ایران کار رتبه بندی دانشگاههای جهان اسلام را بر عهده گیرد.

تصویب دو ماده از پایگاه استنادی داده های علوم جهان اسلام

وی از تصویب دو ماده مهم درباره پایگاه استنادی داده های علوم جهان اسلام در شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: 2 ماده مهم از سیاستها تحت عنوان اهداف و مأموریتهای پایگاه استنادی به تصویب رسیده است.

معاون پژوهشی وزارت علوم افزود: کار پایگاه استنادی داده های علوم ایران و جهان اسلام در شورای عالی انقلاب فرهنگی در دست قانونی شدن است و اواخر تابستان گردهمایی با کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی برگزار می شود تا مراحل نمایه سازی مقالات کشورهای اسلامی در این پایگاه اجرایی شود.

ایران چهلمین کشور برتر دنیا در تولید علم

وی تولید علم ایران را در بین 145 کشور در رتبه چهلم عنوان کرد و گفت: در محاسبات مربوط به 10 سال گذشته ایران از میان 145 کشور دنیا رتبه چهلم را در زمینه تعداد تولیدات علمی و رتبه چهل و هفتم را در زمینه استنادها به دست آورده است.

کبگانیان اظهار داشت: ایران در رشته شیمی رتبه 23، در مهندسی رتبه 28 و علوم کامپیوتر رتبه 36 را در زمینه تعداد تولیدات علمی کسب کرده است.

وی اضافه کرد: در سال 2007 از نظر حجم مقالات، ایران با 9 هزار و 61 تولید علمی ثبت شده در رتبه دوم، ترکیه با 19 هزار و 657 تولید علمی رتبه اول را کسب کرده است و از نظر رشد در تولیدات علمی ایران با 2/34 درصد رتبه اول و ترکیه با 75/9 درصد رتبه دوم را دارد.