جشنواره تدریس مرحله عملی معلمان دوره ابتدایی در مازندران برگزار می شود

معاون آموزش عمومی سازمان آموزش و پرورش مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در این مرحله 150 نفر از معلمان و مربیان دوره پیش دبستانی و ابتدایی در قالب 50 گروه آموزشی مواد درسی را به صورت عملی اجرا خواهند کرد.

احمد رشیدی خاطرنشان کرد: جشنواره تدریس امسال که بر پایه کار گروهی متمرکز است با هدف تبادل تجربیات و یادگیری از طریق همیاری در امر آموزش معلمان واجد شرایط در 50 گروه تخصصی آخرین یافته های آموزشی را در زمینه تدریس متون درسی دانش آموزان ارائه خواهند داد.

به گفته وی در مرحله علمی این جشنواره 400 نفر از معلمان مازندرانی دوره ابتدایی در شهرستانها و مناطق تابعه آموزش و پرورش استان با یکدیگر به رقابت پرداختند.

وی زمان برگزاری مرحله عملی این جشنواره را روزهای سه شنبه 14 و چهارشنبه 15 اسفند ماه سال جاری در تنکابن و روزهای دوشنبه 20 و سه شنبه 21 اسفند ماه در محمودآباد و چهارشنبه 22 و پنجشنبه 23 اسفند ماه در آموزش و پرورش ناحیه یک ساری ذکر کرد.