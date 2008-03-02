امکان توزیع 56 میلیون متر مکعب گاز طبیعی در مسیر داخلی خط لوله صلح

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران، به‌منظور ارزیابی اقتصادی این خط لوله، کلیه مصرف‌کنندگان واقع بر سیستم انتقال گاز سراسری هفتم، شامل هشت نقطه تجمعی بندرعباس، کهنوج، جیرفت، ایرانشهر، نیک‌شهر، چابهار، زاهدان و زابل درنظرگرفته شده که مجموع مصارف آنها در سال 1400 حدود 56 میلیون متر مکعب برآورد می‌شود.

در این زمینه، 3/7 میلیون متر مکعب در بخش خانگی و تجاری، 8/25 میلیون متر مکعب در بخش صنایع و 9/22 میلیون متر مکعب در بخش نیروگاه‌ها مصرف خواهد شد.

مناطق تجمعی بندرعباس با مصرف 20 میلیون متر مکعب، زاهدان با مصرف 2/11 میلیون متر مکعب، چابهار با مصرف 1/9 میلیون متر مکعب، ایرانشهر با مصرف 1/8 میلیون متر مکعب، کهنوج با مصرف 7/5 میلیون متر مکعب، زابل با مصرف یک میلیون متر مکعب، جیرفت با مصرف 7/0 میلیون متر مکعب و نیک‌شهر با مصرف 2/0 میلیون متر مکعب، به ترتیب استفاده‌کنندگان بیشترین میزان گاز انتقالی خط لوله صلح هستند.

بر اساس این گزارش، میزان گاز خانگی و تجاری مصرفی در نقاط تجمعی مختلف شامل کهنوج معادل 3/0، جیرفت7/0، ایرانشهر9/0، نیک‌شهر2/0، چابهار5/0، زاهدان 8/3 و زابل 9/0 میلیون متر مکعب در روز است. همچنین در بخش نیروگاه‌ها روزانه شش میلیون متر مکعب در بندرعباس، 4/5 میلیون متر مکعب در کهنوج، 1/6 میلیون متر مکعب در ایرانشهر، 2/2 میلیون متر مکعب در چابهار و 2/3 میلیون متر مکعب در زاهدان استفاده خواهد شد.

از سوی دیگر نیاز گازی بخش صنایع بندرعباس روزانه معادل 14، ایرانشهر 1/1، چابهار 4/6، زاهدان 2/4 و زابل 1/0 میلیون متر مکعب برآورد شده است.

گفتنی است، اخیرا سیدرضا کسایی زاده مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران از پیشرفت فیزیکی 60درصدی عملیات ساخت این خط لوله خبر داده و گفته بود که این خط زودتر از برنامه ریزی مشخص شده در سال 1388 به بهره برداری خواهد رسید.