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۱۳ اسفند ۱۳۸۶، ۱۴:۱۹

3500 جلد کتاب بین کانونهای فرهنگی هنری مساجد نیشابور توزیع شد

مشهد - خبرگزاری مهر: مسئول کانونهای فرهنگی مساجد اداره ارشاد نیشابور گفت: در آستانه سال جدید، سه هزار و 500 جلد کتاب بین کانونهای فرهنگی هنری مساجد اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور توزیع شد.

علیرضا ملا نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر در نیشابور افزود: با توجه به فرا رسیدن سال جدید و پیش رو بودن امتحانات پایان سال تحصیلی، همچنین کنکور دانشگاه ها طی طرحی که از سوی دبیر خانه کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور صورت پذیرفت، جهت تقویت بنیه علمی دانش آموزان و پیش کنکوری هایی که عضو کانونهای فرهنگی هنری مساجد هستند، سعی شده کتابهای کمک آموزشی تهیه و در اختیار این مراکز فرهنگی قرار گیرد.

مسئول کانونهای فرهنگی مساجد اداره ارشاد نیشابور عنوان کرد: نیشابور دارای 25 کانون فرهنگی هنری مساجد در سطح شهر و بخشهای تابعه است که به هر کانون 140 جلد کتاب کمک آموزشی تحویل شد.

وی اظهار داشت: نیشابور پس از مشهد بیشترین کانون فرهنگی مساجد را در استان خراسان رضوی داراست و بیش از هفت هزار عضو فعال در این مراکز وجود دارند.

ملانوری از همه جوانان و علاقمندان دعوت کرد به مساجد مراجعه و در کانونهای آن ثبت نام کنند تا بتوانند از امکانات مختلف مذهبی، فرهنگی و آموزشی این مراکز استفاده کنند.

کد مطلب 648326

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