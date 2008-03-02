به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر جلد اول این مجموعه با عنوان "سین مثل سودابه" در وزارت ارشاد منتظر صدور مجوز است و نگارش جلد دوم مجموعه با نام "ستاره ها سیاهند سودابه" در شرف اتمام است.

"سودابه میان سایه ها"، "سکوت سرد سودابه"، "سکسکه های سکرآور سودابه"، "سودابه در سپیده دم" و "سرگشته سودابه" به ترتیب عناوین جلدهای سوم تا هفتم این مجموعه را تشکیل می دهند. این هفتگانه قرار است توسط نشر افق منتشر شود.

به گفته میرعباسی، خواننده در هر جلد از این مجموعه با رمانی مستقل مواجه می شود که با تکیه بر یکی از ساختارهای ژانر پلیسی نوشته شده است.

چاپ سوم ترجمه رمان "تصاویر زیبا" نوشته سیمون دوبووار (نشر هاشمی) از جمله آثار تجدیدچاپی کاوه میرعباسی طی ماه های اخیر است.