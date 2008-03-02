مخاطب تئاتر باید "قاضی" باشد / سالن اصلی مناسب "ملاقات بانو" نیست

به گزارش خبرنگار مهر، سمندریان در این نشست درباره شیوه بازی بازیگر روی صحنه تئاتر گفت: "بازیگر به دو روش تکنیکی و غریزی نقش خود را ایفا می‌کند. ویژگی تکنیک این است که نقش را برای تماشاگر معرفی می‌کند ولی آن را به لحاظ حسی به مخاطب منتقل نمی‌کند. برعکس این شرایط را بازی غریزی دارد زیرا نقش را معرفی نمی‌کند."

این استاد بازیگری ادامه داد: "کارگردان باید تشخیص بدهد که در چه لحظاتی باید وزن غریزه یا تکنیک بیشتر باشد. برتولت برشت وقتی می‌خواست اندیشه مخاطب را به کار بیندازد بازی‌ها را به سوی تکنیک سوق می‌داد. ما باید تماشاگر را هم با احساس و هم با تکنیک مخاطب خود قرار دهیم. تئاتر باید به گونه‌ای اجرا شود که مخاطب به عنوان یک قاضی در سالن باشد. کسی نظیر برشت تئاتر را تبدیل به مرکزیت عدالت کرد و زیر بار احساس نبرد."

کارگردان "ملاقات بانوی سالخورده" خاطرنشان ساخت: "باید تحلیلی درست از ادبیات نمایشی و هر متن نمایشی وجود داشته باشد. در آن زمان است که می توان با تحلیل درست تئوری متن را به میمیک و حالات صورت، حرکت و به طور کلی دینامیک بدن تبدیل کرد."

گوهر خیراندیش بازیگر نقش کلارا زاخانسیان درباره نگاه سمندریان به متن دورنمات گفت: "نگاه جدید استاد سمندریان به این نمایشنامه برای من جالب بود. ما همیشه در زندگی می‌خواهیم گناهمان را به گردن دیگری بیندازیم و خود را از آن مبری کنیم. زیباترین چالشی که بین من با دورنمات و کارگردان نمایش وجود دارد فقر است که می‌تواند فقر اقتصادی و فرهنگی باشد. دومین نگاه که برای من هم جالب بود این است که قربانی ما یک فرد نیست بلکه یک جامعه است."

این بازیگر سینما و تئاتر افزود: "من هر شب خود درگیر این موضوع هستم که اگر در شرایطی قرار بگیرم شاید عدالتی را برای خود در نظر داشته باشم که برای دیگری بیعدالتی باشد. من مدام این سئوال را داشتم که چرا کلارا در نمایش بخشندگی از خود نشان نمی‌دهد. بعد با کمک استاد به این نتیجه رسیدم که در چنین شرایطی بروز این حالت باعث می‌شود هدفمندی و عشق و تلاش وی برای رسیدن به عدالت بی‌معنی بماند. این متن هر شب برای من چالش به وجود می‌آورد که اگر به چنین شرایطی برسم جایگاه من چه خواهد بود."

خیراندیش درباره نحوه کار با سمندریان توضیح داد: "از زمانی که شاگرد ایشان هستم شاهدم که استاد برای بدن و بیان اهمیت بالایی قایل هستند و اینکه چگونه باید بازیگر جملات را به درستی ادا کند برایشان مهم است. اینها پایه کار چه در کلاس‌های ایشان و چه در نمایش‌هایی است که کار می‌کنند. مهمتر از همه استاد سمندریان راه را برای خلاقیت و توانمندی بازیگر باز می‌کنند و به آن اهمیت می‌دهند."

وی خاطرنشان ساخت: "چیزی که من با آن روبرو هستم این است که ایشان همیشه اطلاعاتی به روز دارند و نگاهشان همیشه معاصر است. به همین خاطر من هر شب طی اجراها چیزهای جدید یاد می‌گیرم که باعث می‌شود هر شب اجرا برای من تازگی داشته باشد و هیچگاه بیات نشود. یکی دیگر از ویژگی‌های استاد این است که تئاتر خیلی برایشان مهم است و هرگز اجازه کم فروشی روی صحنه به بازیگر نمی‌دهد و به ما می گوید حق نداریم در مقابل تماشاگر بی انرژی باشیم."

پیام دهکردی بازیگری نقش آلفرد ایل در "ملاقات بانوی سالخورده" نیز درباره نحوه نگاه و نزدیک شدن به نقش خود توضیح داد: "برای من مهمترین چیز روندی است که ایل از آغاز تا پایان نمایش طی می کند که مانند یک نمودار منحنی است. برایم جالب بود تا بتوانم رنگ های مختلفی را که در نقش است تجربه کنم."

این بازیگر تئاتر ادامه داد: " ایل در فصل اول انسانی برونگراست که دروغ گفته و چاپلوسی می‌کند ولی از اواسط پرده دوم وارد فضایی جدید می‌شود و شروع به درونگرایی، شناخت و پذیرش می‌کند. این مسیر برای من چالشی حیرت‌انگیز بود. برای من رفتن به سمت بازی برونگرا خیلی جالب بود چون تا به حال زیاد به این سمت نرفته بودم. حال بعد از حدود 30 اجرا خودم از آلفرد ایل متنفرم و فکر می‌کنم به حس درستی رسیده باشم."

دهکردی درباره نحوه و نوع کار حمید سمندریان تصریح کرد: "چیزی که برای من بارز است و استاد را برای من یگانه می کند و باعث می شود در درون خود احساس غرور کنم شیوه بی بدیل و بی مانند بازیگردانی و هدایت بازیگر توسط ایشان است. استاد سمندریان به شدت به بازیگر اصالت می دهند. ایشان اجازه پرواز کردن در مسیر نقش را به بازیگر می دهند و خود هدایت آن را بر عهده می گیرند. این خصوصیات باعث می‌شود بازیگر در کنار ایشان به لحاظ تجربه پخته شود."

علی رامز که ایفاگر کاراکتر قاضی در این نمایش است گفت: "سال1351 که این نمایش را به همراه استاد سمندریان کار کردیم من نقش کشیش را بازی کردم. در آن زمان مدتی به کلیسا رفتم و با چند کشیش که آنجا بودند گفتگو کردم تا به نقش خود نزدیکتر شوم. ولی در این اجرا رسیدن به نقش قاضی برایم سخت بود ولی اینکه این مرد در زمانی شهادتی دروغین داده و حال به این خاطر خود را محق جبران آن می داند باعث شد تا خود را به نقش نزدیک کنم."

وی با اشاره به اینکه وقتی تحلیل از نمایشنامه درست باشد دیالوگ ها نیز توسط بازیگر به درستی ادا می شود درباره نحوه کار با حمید سمندریان تأکید کرد: "کاری که سمندریان انجام می دهد جالب است. وی در کنار اینکه هر روز روی بدن، بیان، احساس و حرکت بازیگر کار می کند سعی دارد از ایده های خود بازیگر نیز استفاده کند. این روش در مقایسه با دیگر کارگردان ها بسیار جذاب و جالب است."

رامز در ادامه اظهار داشت: "به روز و معاصر بودن حمید سمندریان باعث می شود هم خود هر روز چیزهای جدیدی را بیاموزد و هم آنها را به بازیگران خود منتقل کند. با این کار حتی روزهای اجرای وی نیز به کلاسی برای آموختن تبدیل می شود که همه از آن لذت می بریم."

میرطاهر مظلومی بازیگر نقش شهردار نیز در این باره گفت: "شخصیت و نحوه رشد و روند تغییر شهردار در نمایش با دو جمله "بهتره فقیر بمونیم تا دستمون به خون آلوده بشه" و دیگری جمله ای که وقتی هفت تیری را برای ایل می آورد مشخص می شود. واقعیت این است که چیزی که ما می خوانیم ادبیات است و باید تحلیل درست درباره آن به وجود آید تا به حس مناسب نیز برسیم."

وی افزود: "تحلیل درست نیازمند کارگردانی است که تحلیلگر خوبی باشد و نشانه های متن را بشناسد. ما در اکثر کارها شاهد این هستم که ادبیات را روی صحنه خبر می دهند. من روی این قضیه خیلی کار کردم و مدام درگیر آن بودم تا به کمک استاد به تحلیل درست از متن رسیدم."

این بازیگر سینما و تئاتر درباره نوع و شیوه کار حمید سمندریان یادآور شد: "استاد خود بازیگر بزرگی است و شخصیت‌هایی را که بازیگر باید ایفا کند به خوبی بازی می‌کنند زیرا خیلی دقیق و خوب می‌توانند نقش‌ها را تجزیه و تحلیل کنند. همیشه این را نیز می‌گویند که "من امروز یک چیز می‌گویم و فردا آن را عوض می‌کنم". این باعث می‌شود حرکت و پتانسیلی برای کنکاش در بازیگر ایجاد شود تا به چیزهای جدید برسد. به همین خاطر من برای گفتن یک مونولوگ به کمک استاد 32 گونه و روش مختلف را نوشته و تمرین کردم."

سمندریان در بخش پایانی این نشست درباره وضعیت اجرا و شرایط سالن اصلی تئاتر شهر یادآور شد: "وقتی به من گفته شد که سالن اصلی بازسازی و نواقص آن برطرف شده خیلی خوشحال شدم، زیرا در قدیم سالن آکوستیک و شرایط نوری مناسب را نداشت. اما وقتی اجرای خود را شروع کردم آرزو کردم ای کاش در وضعیت قدیم سالن اصلی اجرا می کردم. بلایی که بر سر سالن آمده باعث شده دیگر حاضر نباشم با این شرایط اجرا کنم."

وی ادامه داد: "صداها در سالن بی تعادل است و حتی زاویه دید تماشاگران نیز غلط است. ما باید با یک حرکت بندی میزانسن ها سه حرکت را در آن واحد روی صحنه پیاده کنیم تا در سه زاویه دید مختلف در سالن اصلی قابل دید باشد. به طور کلی تعمیرات نه تنها تأثیر مثبتی نداشته بلکه وضعیت را بدتر نیز کرده است."

خیراندیش نیز در ادامه این سخنان گفت: "گریم ما هر روز دچار مشکل می شود و دلیل آن نبودن فیلترهای نور مناسب در سالن است. حتی وضعیت دمای هوا نیز در سالن اصلی مناسب نیست و گاهی به قدری گرم می شود که گریم ما از بین می رود و گاهی چنان سرد که باعث ناراحتی جسمی در بازیگران می شود. اتاق های زیر صحنه نیز که امکانات مناسبی ندارند و ما به عنوان بازیگر باید با تمام این مشکلات درگیر باشیم و در عین حال به ایفای نقش خود نیز بیندیشیم."

دهکردی نیز دراین باره افزود: "وضعیت آکوستیک سالن به قدری بد است که ما مجبوریم در برخی از صحنه ها دیالوگ های خود را با صدای بلند ادا کنیم و این باعث می شود شخصیت بازیگر و کاراکتر روی صحنه از بین برود و نقش مصنوعی جلوه کند."

سمندریان در پایان درباره کار بعدی خود که قصد دارد روی صحنه بیاورد توضیح داد: "چیزی که از قبل پیش‌بینی کردم نمایش "مکبث" ویلیام شکسپیر است. تا به حال چند ترجمه از آن را خوانده‌ام که خوب بوده ولی ترجمه‌هایی نیستند که روح و جسم نقش‌ها را داشته باشند. به همین خاطر مجبورم خودم نمایشنامه را ترجمه کنم که زمانبر است. قصد داشتم نمایش "کرگدن" اوژن یونسکو را دست بگیرم که هنوز وضعیت مشخص نیست."

وی افزود: "لازمه برنامه بعدی اجرای من این است که با مدیر کل هنرهای نمایشی گفتگویی داشته باشم زیرا پارسایی کسی نیست که قولی را بدهد و عملی نکند. به همین منظور منتظرم تا ببینم می‌توانم "گالیله" را مجددا برای اجرا آماده کنم یا نه. این نیازمند مشخص شدن وضعیت قطعی از طرف اداره کل هنرهای نمایشی است، زیرا نمی‌شود تمرینات یک کار را شروع و بعد آن را متوقف کرد."