مطالعات ادعایی جنبه تبلیغاتی دارد/ به توصیه های تکراری توجه نمی کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد علی حسینی سخنگوی وزارت خارجه در آغاز نشست هفتگی خود با خبرنگاران داخلی و خارجی شهادت تعداد زیادی از مردم بیگناه فلسطین در نوار غزه را تسلیت گفت.

وی با ابراز تاسف از نسل کشی جاری در نوار غزه افزود: متاسفانه طی روزهای اخیر شاهد نوعی نسل کشی در فلسطین بوده ایم که با بی تفاوتی معنا دار سازمان های بین المللی و سیاست های جانبدارانه کشورهای غربی از جنایات رژیم صهیونیستی مواجه شده است.

سخنگوی وزارت خارجه ادامه داد: امروز مردم جهان در انتظار اتخاذ تصمیمات قاطع برای توقف این اقدامات مجرمانه و غیر انسانی رژیم صهیونیستی هستند و نهادهای بین المللی باید دراین خصوص فعال تر عمل نمایند.

سفر احمدی نژاد به عراق

حسینی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا در جریان سفر رئیس جمهور به عراق در خصوص معاهده الجزایر نیز مذاکره خواهد شد؟ گفت: البته دکتر احمدی نژاد درباره اهداف سفرشان به عراق توضیح داده اند وهمانطور که می دانید این سفر در راستای تقویت مناسبات دو جانبه و تداوم سیاست همگرایی جمهوری اسلامی ایران در منطقه انجام می شود.

وی گفتگو پیرامون مسائل اقتصادی، بازرگانی، سرمایه گذاری مشترک و انرژی را از مهمترین محورهای مورد گفتگوهای احمدی نژاد با مقامات عراقی عنوان کرد و در خصوص معاهده الجزایر نیز یادآور شد: همانگونه که بارها تاید کرده ایم آنچه در خصوص برخی مسائل مرزی، زمینی ورودخانه ای مطرح است همواره از سوی طرفین در چارچوب معاهده الجزایر مورد گفتگو قرار می گیرد.

سخنگوی وزارت خارجه با اشاره به سفر اخیرهیئت کارشناسی عراق به کشورمان برای گفتگو درخصوص راهکارهای اجرایی شدن معاهده اجزایر ادامه داد: همانگونه که می دانید طرفین درچارچوب این معاهده گفتگوهای سازنده ای را داشته اند و درجریان این گفتگوها قرار شد کمیته ای این مسائل را پیگیری نماید و لذا هیچ گونه بحثی پیرامون این مسائل با عراق نداشته و نداریم و مسائل مرزی خود را نیز صرفا در چارچوب این معاهده مورد گفتگو قرار می دهیم.

وی مواضع اخیر بوش در خصوص سفر احمدی نژاد به عراق را نوعی دخالت در سیاست های دولت عراق و روابط دوستانه وصمیمانه بغداد - تهران ارزیابی کرد و افزود: البته ما قبلا نیز نسبت به این قبیل مواضع و دخالت های آمریکایی ها در مسائل عراق هشدار داده بودیم اما به هرحال معتقدیم انجام همین سفرها، دیدارها و گفتگوها نمایانگر عزم و اراده جدی مسئولان دو کشور برای گسترش و تعمیق روابط بوده و قطعا بر اراده باطل طرف هایی چون آمریکا پیروز می شود.

در ادامه این نشست خبرنگاری از حسینی پرسید آیا می توان انتظار داشت پس از سفر احمدی نژاد به عراق اعضای گروهک تروریستی منافقین به طور کامل از این کشور اخراج شوند؟ که وی تصریح کرد: بر اساس دومصوبه ای که دولت عراق گذرانده اعضای گروهک تروریستی منافقین باید از این کشور اخراج شوند و مسئولان عراقی نیز در پی اجرایی کردن این منظور بوده اند.

سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا اعطای وام یک میلیارد دلاری به عراق در شرایطی که این کشور هنوز پرداخت غرامت های مربوط به دوران جنگ تحمیلی را عملی نکرده است، اقدامی صحیح به نظر می آید؟ خاطر نشان کرد: اعتبار مذکور بر اساس توافق دو کشور و در خصوص پروژه هایی هزینه می شود که شرکت های ایرانی در آن حضور خواهند داشت.

واکنش تهران به قطعنامه احتمالی

حسینی در بخش دیگری از اظهاراتش در خصوص واکنش ایران به اقدام احتمالی شورای امنیت در صدور قطعنامه جدید علیه کشورمان اظهار داشت: بنده مسائل لازم در این خصوص را هفته گذشته اعلام کردم و در حال حاضر چیزی بیش از آن مطرح نیست شما هم اجازه دهید اگر قطعنامه ای صادر شود بر اساس بندهای آن تصمیمات مقتضی را اتخاذ خواهیم کرد.

تاکید بر موثر سازی اجلاس سنگال

وی همچنین با اشاره به برگزاری اجلاس آتی سازمان کنفرانس اسلامی که طی هفته های آینده در سنگال انجام خواهد شد، گفت: از اهداف سفر رئیس جمهور سنگال به تهران دعوت از دکتر احمدی نژاد برای حضور در این اجلاس بود وما معتقدیم در چنین نشست هایی باید اقداماتی موثر جهت جلوگیری از تداوم جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و توقف این جنایات صورت گیرد.

سخنگوی وزارت خارجه همچنین حضور رئیس جمهور دراجلاس سران کنفرانس اسلامی در سنگال را تایید کرد و گفت: پیگیری های لازم در این خصوص در حال انجام است.

ماجرای اسلایدهای هاینونن

حسینی در واکنش به اقدام اخیر اولی هاینونن معاون محمد البرادعی در نمایش اسلایدهایی با ادعای فعالیت غیر متعارف ایران در نشست توجیهی شورای حکام، اظهار داشت : تلاش غربی ها در این جهت نشان می دهد که این کشورها هیچ گونه اعتقادی به سازمان های بین المللی و تعهدات بین المللی خود ندارد.

وی با اشاره به مواضع نماینده ایران در آژانس و سخنان البرادعی در این خصوص ادامه داد: رویکرد چند کشور غربی در این رابطه نشان می دهد که این کشورها به طورصادقانه درپی حل و فصل موضوع هسته ای ایران نیستند ضمن آنکه ارزش مسائلی که اخیرا مطرح می شود به حدی نازل است که حتی در ردیف شش سئوال آژانس از ایران نیز قرار نگرفت و صرفا ادعاهایی ضعیف بود.

حسینی با بیان اینکه اثبات ادعاها بر عهده مدعی است، گفت: اساسا این یک اصل منطقی است و حقیقت این است که این کشورها نتوانسته اند ادعای خود در خصوص فعالیت های ایران را ثابت کنند و علاوه بر این در گزارش البرادعی دربی اعتبار بودن این ادعاها تاکید شده است.

سخنگوی وزارت خارجه یادآور شد: متاسفانه برخی کشورها در شورای حکام در تلاش اند تا روند نامطلوب خود در شورای امنیت را در آژانس نیز طی کنند اما ما همانگونه که اعلام کرده ایم و البته کشورهای عدم تعهد نیز دربیانیه ای تاکید کرده اند از گزارش البرادعی و نتایج آن حمایت می کنیم و امیدواریم مواضع کشورهای مختلف در این خصوص نیز منطبق بر واقعیات باشد.

به توصیه های تکراری توجه نمی کنیم

وی در خصوص توصیه هایی که از سوی برخی کشورها درباره تحولات مربوط به موضوع هسته ای کشورمان مطرح می شود، گفت: البته ما پاسخ توصیه ها را داریم اما جمهوری اسلامی ایران از ابتدا مطرح کرده که تعلیق هیچ گونه وجه قانونی و منطقی ندارد و امروز پس از همکاری هایی که در چارچوب مدالیته انجام شد و با حل و فصل سئوالات مورد نظر آژانس طرح مسائل قدیمی هیچ جایگاهی نداشته و لذا از طرف ایران نیز مورد توجه قرار نخواهد گرفت.

جنبه تبلیغاتی مطالعات ادعایی

حسینی ادامه داد: آنچه امروز برخی کشورها بر آن تمرکز کرده اند موضوع مطالعات ادعایی است که البته بیشتر جنبه تبلیغاتی داشته و در واقع هیچ گونه بنیان و اساسی ندارد که بخواهند با اتکا بر آن مطلب جدیدی علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح نمایند و گزارش آژانس نیز بر این موضوع صحه گذاشته است.

اختلافات در 1+5 ادامه دارد

سخنگوی دستگاه دیپلماسی علت تاخیرهای مکرر درصدور قطعنامه جدید علیه ایران را تداوم اختلافات کشورهای موسوم به گروه 1+5 برای مواجهه با ایران دانست و گفت: درمیان این کشورها برخی معتقدند با توجه به گزارش اخیر البرادعی دیگرنیازی به صدورقطعنامه جدید نیست و به طور کلی تا کنون این کشورها نتوانسته اند به تفاهمی کلی در این زمینه دست یابند.

نیازی به تاکید آژانس بر بسته شدن پرونده هسته ای نیست

حسینی در خصوص خلف وعده البرادعی مبنی بر عدم مختومه اعلام کردن موضوع هسته ای ایران، پس از پاسخگویی تهران به شش سئوال اساسی آژانس درباره فعالیت های هسته ای کشورمان افزود: البته نیازی نیست که آژانس به صورت مکرر و مجدد این موضوع را اعلام کند چرا که طبعا بر اساس طرح اقدام با پاسخگویی به سئوالات شش گانه پرونده مختومه خواهد شد ضمن آنکه گزارش البرادعی نیز این موضوع را با عنوان انطباق یافته های آژانس با پاسخ های ایران مورد تاکید قرار داده است.

درباره دور بعدی مذاکره با آمریکا گمانه زنی نکنید

وی در ادامه اظهار نظرهای برخی مقامات عراقی در خصوص زمان دور بعدی گفتگوهای ایران و آمریکا درباره مسائل عراق را تایید نکرد وگفت: هنوز زمان قطعی این گفتگوها تایید نشده و به محض مشخص شدن زمان آن اعلام می کنیم ضمن اینکه ترجیح می دهیم از گمانه زنی در این زمینه پرهیز کنیم.

سرنوشت نامشخص سه مامور کنسولی ایران

حسینی درباره سرنوشت سه مامور کنسولی ایران در اربیل که همچنان در زندان نیروهای آمریکایی در عراق به سر می برند، ضمن انتقاد از بدقولی آمریکا نسبت به آزادی این افراد اظهار داشت: ما در این باره با بدقولی آمریکایی ها مواجه شدیم چرا که قرار بود آنها به مرور این افراد را آزاد کنند اما چنین نکردند.

سخنگوی وزارت خارجه افزود: البته اخیرا هم درخواستی ازجانب صلیب سرخ برای انجام ملاقات خانواده های این افراد با آنها مطرح شده است.

جدیدترین اخبار از تحقیقات مربوط به ترور مغنیه

وی درباره جدیدترین اخبار درخصوص نتایج بررسی ها برای مشخص شدن عاملات ترور عماد مغنیه افزود: برخی اخبار گمانه زنی ها و تهدیدها در این باره مطرح می شوند که البته نباید به آنها توجه کرد اما دولت سوریه پیگیری این مسئله را به صورت رسمی در دستور کار قرار داده واگر بررسی ها در این باره به نتایجی منتج شود نتایج به اطلاع عموم خواهد رسید.

سفر هوشنگ امیراحمدی به ایران

یکی دیگر از خبرنگاران از سخنگوی دستگاه دیپلماسی پرسید گویا هوشنگ امیر احمدی، عضو شورای روابط خارجی آمریکا با موافقت رئیس جمهور ایران اخیرا به تهران سفر کرده است که حسینی سفر او به کشورمان را تایید کرد اما یادآور شد سفر ایشان خصوصی بوده و قرار نیست دیداری با مقامات ایرانی داشته باشند.

توصیه به دانمارک و هلند

وی در خصوص تاکید برخی از مراجع عظام تقلید بر لزوم قطع رابطه دیپلماتیک با دانمارک به دلیل تداوم اهانت های نشریات این کشور به ساحت مقدس پیامبر اعظم (ص) اظهار داشت: ما در خصوص اقدامات دو کشور هلند و دانمارک تاکید کرده ایم که اقدامات پیشگیرانه نباید صرفا به ابراز نگرانی از سوی چند مقام دولتی از سوی این کشورها محدود گردد.

حسینی تصریح کرد: اهانت به مقدسات اسلامی برای مسلمانان وکشورهای اسلامی غیر قابل تحمل است وما در ملاقات با مقامات مختلف این دولت ها تاکید کرده ایم که باید تدابیری برای پیشگیری از چنین مواردی در چارچوب های قانونی اندیشیده و برخورد های لازم با هر گونه سوء استفاده از آزادی بیان ساماندهی گردد.

حضور مشکوک ناو آمریکایی در آبهای لبنان

سخنگوی دستگاه دیپلماسی در بخش دیگری از سخنان خود حضور ناو آمریکایی در آبهای ساحلی لبنان را اقدامی کاملا مشکوک وتحریک آمیزدانست و تاکید کرد: اساسا سیاست آمریکایی ها بردخالت در امور کشورهای منطقه مبتنی بوده و واشنگتن همواره تداوم اختلافات داخلی لبنان را پیگیری می کرده است.

وی یادآور شد که اساس سیاست های آمریکا از دخالت در امور داخلی کشورهای منطقه و لبنان با در نظر داشتن منافع رژیم صهیونیستی است.

حسینی اعزام ناو آمریکایی به آبهای لبنان، قتل عام غزه و اجلاس آناپولیس در یک راستا ارزیابی کرد و گفت: معتقدیم آمریکا در شرایط کنونی در پی تنش زا کردن فضای سیاسی لبنان بوده و از ابتدا نیز در این جهت تلاش می کرده است.

سخنگوی وزارت خارجه با اشاره به سفردکتر احمدی نژاد به عراق نیز، گفت: ما معتقدیم که اینگونه سفرها که با هدف همگرایی کشورهای منطقه ایجاد می شود به ایجاد فرصت هایی جدید منجرخواهد شد که اجازه دخالت به قدرتهای بیگانه و فرامنطقه ای را درامورکشورهای منطقه نخواهد داد.

اوضاع امنیتی عراق بهتر شده است

وی در پاسخ به سئوال دیگر در خصوص ارزیابی جمهوری اسلامی ایران از شرایط فعلی امنیتی در عراق اظهار داشت: قطعا شرایط امروز عراق از نظر امنیتی به اذعان مقامات عراقی به مراتب بهتر از گذشته شده و البته اجرای توصیه های جمهوری اسلامی ایران در این خصوص فوق العاده موثر بوده است.

رئیس جمهور اندونزی در راه تهران

وی در ادامه احتمال انجام سفر رئیس جمهور اندونزی به کشورمان را تایید و خاطر نشان کرد: پیگیری ها برای انجام این سفر در حال انجام است.

تهران و انتخابات آتی روسیه

حسینی در واکنش به انتخابات آتی روسیه نیز گفت: طبیعی است که رای مردم روسیه ونتایج برآمده از انتخابات آن کشور برای ما محترم خواهد بود.

تشکیل کمیته نفتی ایران و عراق

سخنگوی وزارت خارجه درخصوص مطالبی که برخی مقامات عراقی درباره نقش ایران در ارتباط با چاه های نفتی آن کشور مطرح می کند، گفت: اخیرا هیئتی به ایران سفر کرد و مسائل مختلف در این باره را مورد گفتگو قرار داد و نهایتا قرار شد کمیته ای مشترک ایجاد و این مسائل را مورد گفتگو قرار دهند که این کمیته ظرف دو ماه آینده فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.

مواضع مرکل جای تعجب دارد

وی همچنین درواکنش به مواضع اخیر آنجلامرکل صدر اعظم آلمان وشبهه افکنی او در خصوص فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایران که پس از ملاقات با رئیس مرکز یهودیان ابراز شد، گفت: معمولا مواضع رسمی دولت ها در قبال مسائل مختلف برپایه شواهد، مدارک و مستندات موثق است و اینکه خانم مرکل به عنوان صدر اعظم آلمان صرفا بر پایه حدس و گمان در خصوص اهداف صلح آمیز فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایران اعلام موضع می کند جای بسی تعجب و شگفتی دارد.

حسینی با تاکید بر لزوم توجه هر چه بیشتر مرکل به گزارش اخیر البرادعی، اظهار داشت: مناسب است ایشان توجه بیشتری به این گزارش که در آن به صراحت بر انطباق یافته های آژانس با توضیحات جمهوری اسلامی ایران تاکید شده داشته باشند.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی ادامه داد: نکته مهم دیگر اینکه ایشان در محافل وابسته به رژیم صهیونیستی بدون توجه به مستندات و واقعیات به طرح مطالب علیه جمهوری اسلامی ایران متوسل شده اند و این مواضع آلمان در خصوص به کار گیری انرژی صلح آمیز از سوی ایران برای تولید برق در حالی ابراز می شود که دولت آن کشور برای افزایش توان رژیم صهیونیستی در به کارگیری سلاح های هسته ای دو فروند زیر دریایی دولفین با قابلیت حمل و شلیک موشک های هسته ای را در اختیار اسرائیل قرار داده اند.