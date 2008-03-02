همایش بین المللی "اتحاد ملی و انسجام اسلامی" در دانشگاه لرستان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، دیبر همایش بین المللی اتحاد ملی و انسجام اسلامی با اشاره به اهداف برگزاری این همایش اظهار داشت: این همایش به منظور فراهم آوردن فضای مناسب دانشگاهی برای تبادل آرا و بیان دیدگاه های اندیشمندان پیرامون بیانات رهبر معظم انقلاب در نامگذاری سال "اتحاد ملی و انسجام اسلامی " برگزار شده است.

سید محسن حسینی در ادامه با اشاره به محورهای مورد نظر در این همایش افزود: مفهوم شناسی همبستگی ملی و وحدت اسلامی، بازتاب اندیشه وحدت اسلامی در زبان و ادبیات فارسی، مولفه های وحدت ملی در ایران، بازشناسی خدمات متقابل اسلام و ایران از جمله محورهای این همایش است.

وی همبستگی ملی، نقش نهادهای آموزشی در تبیین اتحاد ملی و انسجام اسلامی، نقش تاریخی رهبران دینی در تحقق آن، جایگاه تاریخی نخبگان فکری و فرهنگی در تحقق وحدت ملی و انسجام اسلامی و موانع تحقق آن در جهان معاصر را از دیگر محورهای این همایش عنوان کرد.

دبیر همایش بین المللی اتحاد ملی و انسجام اسلامی یادآور شد: از ابتدای فراخوان این همایش تاکنون 100 مقاله به دبیرخانه این همایش در دانشگاه لرستان رسیده است.

حسینی ادامه داد: از این تعداد مقالات ارسال شده، 24 مقاله برگزیده در جریان برگزاری این همایش در قالب سخنرانی و پوستر ارائه خواهند شد.