مشاور وزير امور خارجه : آمريكا در صدد قلدري و تحميل نظرات خود به شوراي حكام است

وي در گفتگو با خبرنگار اعزامي مهر به وين، افزود: آمريكايي ها با قلدري تلاش مي كنند نظرات خود را به اعضاي شوراي حكام تحميل كنند.فريدون خاطرنشان كرد: آنها حتي اصرار دارند تفسيرشان از گزارش مديركل آژانس بين المللي انرژي هسته اي به همان صورت كه مدنظر آنها است پذيرفته شود.مشاور وزير امور خارجه با اشاره به اعمال فشار آمريكايي ها بر اعضاي شوراي حكام به ويژه اروپايي ها در اين چند روز، اظهار داشت: علت اين مساله براي ما و ديگران واضح و روشن است زيرا پس از شكست خود در اثبات وجود سلاح هاي كشتار جمعي در عراق، ناكامي درباره پرونده هسته اي ايران نيز دومين شكست آمريكا خواهد بود لذا به دلايل سياسي و بين المللي حاضر به تن دادن به اين واقعيت نيستند.عضو هيات ديپلماتيك جمهوري اسلامي در آژانس بين المللي انرژي اتمي تاكيد كرد: هر اندازه كه مطالعات و بررسي هاي آژانس درباره مسايل هسته اي ايران ادامه پيدا كند دنيا به اثبات واقعيت و صداقت و درستي عملكرد جمهوري اسلامي در پرونده فعاليت هاي هسته اي اش نزديك تر مي شود و اين نتيجه اي است كه آمريكايي ها نمي خواهند شاهد آن باشند.