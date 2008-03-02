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۱۲ اسفند ۱۳۸۶، ۱۴:۲۷

هشدار دانشمندان؛

ماهی پروانه ای در معرض خطر انقراض

ماهی پروانه ای در معرض خطر انقراض

محققان آمریکایی نسبت به خطر انقراض گونه ای از ماهیهای ساکن سدهای مرجانی که "ماهی پروانه ای" نام دارد، هشدار دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان موسسه اقیانوس شناسی "وودز هول" آمریکا و دانشگاه جیمز کوک که نتایج یافته های خود را در مجله Behavioural Ecology and Sociobiology منتشر کرده اند، در خصوص خطر انقراض "ماهی پروانه ای" هشدار دادند.

این ماهی با عنوان علمی Chaetodon trifascialis که ساکن سدهای مرجانی است به دلیل تغییرات آب و هوایی و آلودگی سدهای مرجانی در خطر جدی انقراض قرار دارد.

به گفته این دانشمندان، طبیعت بی نهایت ویژه این ماهی و عادات خاص غذایی آن، این گونه را به شدت حساس کرده است. در حقیقت ماهی پروانه ای تنها از یک نوع مرجان با عنوان Acropora hyacinthus تغذیه می کند. به این ترتیب این ماهی با نابودی سدهای مرجانی به راحتی می میرد.

این دانشمندان به منظور بررسی رژیم غذایی Chaetodon trifascialis، این ماهی را به آکواریوم منتقل و این گونه را با مرجان مورد علاقه اش تغذیه کردند، سپس مشاهده کردند در شرایطی که مرجان دیگری برای تغذیه در اختیار این ماهی گذاشته می شود، توسعه کمی می یابد و بسیاری از ماهیهای پروانه ای مورد آزمایش می میرند.

این زیست شناسان هنوز موفق به ارائه توضیح علمی دقیق در خصوص علت انتخاب این رژیم غذایی ویژه در این ماهی نشده اند، با وجود این نسبت به خطر انقراض آن هشدار دادند.

کد مطلب 648341

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