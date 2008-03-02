657 نماینده فرماندار در انتخابات آموزش دیدند

محمد محمودی در حاشیه برگزاری اولین جلسه آموزشی نمایندگان فرماندار در امر انتخابات در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: به ازای هر حوزه انتخابیه در کرج یک نفر به عنوان نماینده فرماندار تعیین می شود که وظایفی بر عهده دارد و این وظایف طی دو جلسه دو ساعته به این افراد آموزش داده می شود.

عضو کمیته آموزش انتخابات کرج افزود: در این جلسات نحوه برگزاری انتخابات، ضوابط و مقررات، تغییرات قوانین، بخشنامه های هیئت مرکزی برگزاری انتخابات، نحوه کنترل و ثبت نام رای دهندگان به صورت عملی و در نهایت نحوه تهیه صورت جلسات و شمارش و تفکیک آرای صحیح و باطله به نمایندگان فرماندار آموزش داده می شود.

وی خاطرنشان کرد: کلاسهای آموزشی برای دست اندرکاران برگزاری انتخابات در کرج برگزار می شود که این کلاسها از امروز آغاز به کار کرده و بر اساس برنامه ریزی انجام شده تا 21 اسفند ماه ادامه دارد.

محمودی یادآور شد: طی این مدت 15 دوره برای معتمدین و 12 دوره برای نمایندگان فرماندار در سطح شهرستان برگزار می شود.

در هر شعبه اخذ رای هفت معتمد محل، سه یا پنج ناظر شورای نگهبان، یک بازرس وزارت کشور، یک نماینده فرماندار، یک کاربر رایانه و نمایندگان کاندیداها حضور دارند.