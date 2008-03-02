به گزارش خبرنگارپارلمانی مهر، دکتر غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی صبح امروز با حضور درموزه عبرت در تهران ( شکنجه گاه ساواک ) از بخش های مختلف آن بازدید کرد و بخش جدید چهره های ماندگارنیز در این دیدار با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی افتتاح شد .

رئیس مجلس شورای اسلامی در موزه عبرت در جمع خبرنگاران ، بازدید از این موزه را به ویژه برای کسانی که سالهای قبل ازانقلاب را ندیده اند واجب دانست و اظهار داشت: جوانان باید از این موزه بازدید کنند تا ببینند چه شد که یک ملت مانند آتشفشانی خروشید و انقلاب کرد.

وی افزود: جوانان باید از خود بپرسند این مردم چه دیده و شنیده بودند که یک باره منفجر شدند و پشت سر امام به راه افتادند.

دکتر حداد عادل تصریح کرد : هر ناله ای که یک زندانی مظلوم در این سلولها سر داده است مبدل به فریاد یک ملت شد ، فریاد ملت طنین ناله هایی بود که زندانیان در نیمه های شب و زیر شکنجه سر داده اند و کسی جز خدا صدای آنها را نشیند.

وی گفت: سیل انقلاب که به راه افتاد از همین قطره های آبی بود که در این شکنجه گاه ها جمع شده بود، جوانان باید ببینند و قدر این انقلاب را بدانند ما مسئولان نیز باید قدر این انقلاب و یکدیگر را بدانیم و سر موضوعات جزیی وقت تلف نکنیم.

رئیس مجلس درادامه ، در ارزیابی خود از سفر دکتر احمدی نژاد به عراق ، این سفر را بسیار مناسب و به جا توصیف کرد و گفت: طبیعی است که دو کشور ایران و عراق که اشتراکات مذهبی و تاریخی دارند با یکدیگر ارتباط گسترده داشته باشند و سفر رئیس جمهور به عراق که پس از سرنگونی صدام اولین سفر رسمی یک رئیس جمهور به این کشور است ، مطمئنا در گسترش همکاری های دو کشور و تقویت عراق موثر است.

رئیس قوه مقننه خاطرنشان کرد: آنچه مایه تعجب است دخالت آمریکایی ها در این قضیه است ، به نظر می رسد آمریکایی ها به روی خود نمی آورند که اشغالگر هستند و باید عراق را ترک کنند آنها آنچنان در مورد سفر رئیس جمهور ایران اظهار نظر می کنند که گویی صاحب اختیار و مالک عراق هستند و باید از چندین هزار کیلومتردورتر راجع به سفر رئیس جمهور یک کشور همسایه اظهار نظر کنند.

وی تاکید کرد: این وقاحت آمریکایی ها را می رساند که خود را قیم دولت وملت عراق می دانند.

دکتر حداد عادل درخصوص حملات اخیررژیم صهیونیستی به غزه نیز گفت: شما این سئوال را از من در موزه عبرت می پرسید که جای زندانیان مبارز قبل از انقلاب و شکنجه گاه آنان است ، هم این زندان و هم آنچه در فلسطین بر سر مردم می گذرد همه از این ریشه است و به مردم آمریکا مربوط می شود، امروز غزه یک شکنجه گاه و زندان بزرگ است.

رئیس مجلس افزود: یک ملت 60 سال است که زندانی آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی است این ملت کشته می شود ، شکنجه می بیند، غارت می شود و اسم چنین وضعیتی را در این تمدن جدید غربی ، حقوق بشر ، آزادی و دموکراسی می گذارند.

نماینده مردم تهران یاد آور شد: یک روز در ایران و در زندانهای ساواک این بی رحمی اعمال می شود و یک روز در فلسطین ، که کودک شش ماهه را به شهادت می رسانند، اما پدر قهرمانش آن بچه را در آغوش می گیرد و مثل کوه استوار و سربلند جلوی جمعیت راه می افتد . وی افزود : ملت فلسطین اعلام می کند که علی رغم همه فشارها ما ایستاده ایم و مطمئنا به لطف الهی پیروز خواهیم شد.

دکتر حداد عادل در ادامه در خصوص اهانت های اخیر نشریات دانمارکی به دین اسلام خاطرنشان کرد: پشت پرده این اهانت ها هرچه باشد مهم این است که مسلمانان باید عکس العمل جدی نشان دهند ، کار ازمحکوم کردن لفظی گذشته است در مورد دانمارک و هر کشوری که به مقدسات اسلام توهین کند بهترین شیوه عکس العمل تحریم اقتصادی است.

وی افزود: مسلمانان باید اعلام کنند که کالاهای تولید هر کشوری که در آن کشور به مقدسات اسلامی اهانت شود تحریم می کند ، اروپایی ها به بازار کشورهای اسلامی محتاج هستند و بهترین راه مقابله با این توهین ها مجازات اقتصادی آنهاست.

رئیس قوه مقننه با اشاره به فرا رسیدن 24 اسفند و برگزاری انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی نیز خاطرنشان کرد: باید از مردم بخواهیم و امیدوار باشیم که این انتخابات با شکوه برگزار شود با تایید صلاحیت هایی که انجام شد انتخابات کاملا شکل رقابتی پیدا کرد فضا از هر حیث برای برگزاری یک انتخابات سالم و منطبق بر قانون فراهم است.

دکتر حداد عادل ابراز امیدواری کرد: با این انتخابات شاهد مجلسی باشیم که بتواند در خدمت مردم باشد.رئیس مجلس شورای اسلامی در پیش بینی خود از میزان مشارکت مردم در انتخابات هشتمین دوره مجلس گفت: حدس می زنم این انتخابات ، انتخابات با شکوهی باشد.

وی در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران که از وی در خصوص احتمال صدور قطعنامه سوم تحریم ایران در شورای امنیت پرسید ، تصریح کرد: اگر قطعنامه سوم هم صادر شود تاثیری در اراده ملت ایران در استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای نخواهد داشت ، ما از آنچه حقمان است کوتاه نخواهیم آمد و چیزی هم بیش از مقررات بین المللی مطالبه نکرده ایم بنابراین حرف منطقی داریم و تصور می کنیم افکار عمومی جهان با ماست و انشا الله ملت ایران در این مرحله هم پیروز خواهد بود.

دکتر حداد عادل درپاسخ به سئوالی درباره خاطراتش از زندان در دوره انقلاب خاطرنشان کرد: چون ایام ، ایام انتخابات است و ممکن است تصور شود بازدید از موزه عبرت ربطی به انتخابات دارد باید بگویم که قصد داشتم در ایام دهه فجر از موزه بازدید کنم اما به خاطر سفر مصر و سودان موفق به این بازدید نشدم.

این نماینده افزود: دوران زندانی من طولانی نبوده که خود را زندانی قبل ازانقلاب محسوب کنم بنده 66 روز در زندان قزل قلعه زندانی بودم و آن روز هنوز کمیته مشترک ضد خرابکاری تاسیس نشده بود آن زمان معلم دانشگاه شهید بهشتی ( ملی سابق ) بوده ام ، ظهر که به منزل آمدم دستگیرم کردند و با برخی از نمایندگان مجلس فعلی هم بند بودم، قبلا هم که در شیراز بودم مرتبا به ساواک احضار و باز جویی می شدم.

وی با بیان اینکه خاطرات زیادی از آن دوران دارم یاد آور شد: برادرم را که برای بار دوم گرفتند این جا شکنجه کردند و دو داماد خانواده ما ( مهندس شافعی و مهندس امامی ) که در کمیته مشترک بودند هر دو اینجا شکنجه شدند. همچنین خواهر 14 ساله ام چند ماه در این زندان شکنجه دیده است.

رئیس مجلس که مادر و خواهر خود را برای بازدید از موزه عبرت به همراه آورده بود گفت: مادرم حق دارد از جایی که فرزندان و داماهایش شکنجه شده اند بازدید کنند.