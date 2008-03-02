مسابقات سطح بندی لیگ های تیراندازی کشور برای اولین بار برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقات در رشته های اهداف ثابت و با هدف شناخت تیم های باشگاهی واستانی حاضر در لیگ دسته یک، دسته دوم و سوم لیگ تیراندازی فصل 87 در سالن غدیر استان قزوین برگزار شد.

در پایان مسابقات شب گذشته پس از رقابت بین 15 تیم، هیئت تیراندازی استان همدان و هیئت تیراندازی استان آذربایجان غربی با قرار گرفتن بر سکوی نخست به رقابت های دسته یک لیگ تیراندازی کشور راه یافتند تا جمع تیم های حاضر در لیگ اول کشور به هشت تیم برسد.

بدین ترتیب دو تیم قزوین واصفهان نیز به عنوان دو تیم قعر جدولی در لیگ دسته یک به مسابقات دسته دوم سقوط کردند.

در رقابتهای روز گذشته شش تیم خوزستان، بوشهر، آلومینیوم اراک، سیستان و بلوچستان، کرج و زنجان با دو تیم ته جدولی لیگ دسته اول هشت حاضر در مسابقات لیگ دسته دوم سال 87 را تشکیل دادند.

تیم های کهکیلویه و بویراحمد، قم، گیلان، فجر سپاه، اردبیل، ملوان جوان رشت نیز با کسب امتیازات پائین تیر نسبت به رقبا شش تیم راه یافته به دسته سوم لیگ تیراندازی را تشکیل خواهند داد.

لیگ دسته اول تیراندازی کشور با حضور هشت تیم در بخش بانوان ومردان در سالجاری برگزار شد. طبق برنامه سازمان لیگ فدراسیون تیراندازی تمامی لیگ ها کشوری در سه دسته اول، دوم و سوم از اردیبهشت ماه سال آینده آغاز می شود.

مسابقات سطح بندی لیگ های تیراندازی کشور در بخش بانوان نیز با حضور 15 تیم فردا دوشنبه 13 اسفند ماه در قزوین برگزار خواهد شد.