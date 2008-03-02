روابط تهران - بغداد ممتاز و پیش رونده است/ مذاکره در همه زمینه ها

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به عراق ، دکتر احمدی نژاد در ادامه نشست خبری مشترک خود با جلال طالبانی در بغداد پس از مذاکرات مشترک هیئت های ایرانی وعراقی اظهار داشت: از صمیم قلب خوشحالم که به دیدار برادران عزیز خود در عراق مظلوم آمده ام.



وی افزود: دو ملت ایران و عراق دارای تاریخ و تمدن مشترک هستند، در طول تاریخ دارای بهترین روابط فرهنگی و برادری بوده اند و امروز به لطف خدا و اراده سیاسی دو کشور روابط دو کشور ممتاز و پیش رونده است.

رئیس جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه دوملت ایران وعراق درهمه شرایط سختی و خوشی در کنارهم بوده و خواهند بود، تاکید کرد: دیدار عراق بدون دیکتاتور پس از دورانی که ملت عراق به استضعاف کشیده شده بود، دیداری بسیار مسرت بخش است .



دکتر احمدی نژاد ادامه داد: روابط دوستانه ایران و عراق هر روز گسترش خواهد یافت.

وی افزود: سفر من به دعوت مام جلال رزمنده دوران مبارزه ، در پاسخ به سفر ایشان به تهران انجام شد و تأکیدی مجدد بر روابط عمیق دو ملت و دو دولت است.

دکتر احمدی نژاد با اشاره به مذاکرات خصوصی و مشترک خود با رئیس جمهور و هیئت عراقی آن را دوستانه، برادرانه و کاملاً سازنده توصیف کرد و اظهار داشت: ما در همه زمینه ها مذاکره کردیم و اشتراک نظر داریم.

رئیس جمهوری اسلامی ایران تا دقایقی دیگر با نوری المالکی نخست وزیر عراق در مقرنخست وزیری این کشور دیدار خواهد کرد.