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۱۳ اسفند ۱۳۸۶، ۱۰:۲۱

بازگشایی کتابخانه مرکزی کرمان به سال آینده موکول شد

بازگشایی کتابخانه مرکزی کرمان به سال آینده موکول شد

پس از هشت ماه تعطیلی بزرگترین کتابخانه جنوب شرق کشور، کار تعمیرات ساختمانی آن رو به اتمام است اما زمان بازگشایی آن روزهای ابتدایی سال 87 اعلام شده است.

ابراهیم کمالی معاون امور کتابخانه های عمومی کرمان درباره زمان بازگشایی کتابخانه مرکزی این استان به خبرنگار مهر گفت: کارهای تعمیراتی ساختمان به پایان رسیده و در حال حاضر مراحل داخلی را طی می کند و در حال قرار دادن قفسه ها و کتابهای آن هستیم. کتابخانه به احتمال زیاد تا پایان سال جاری آماده بهره برداری مجدد می شود ولی شاید در روزهای ابتدایی سال 87 بازگشایی شود. 

وی درباره تغییرات اعمال شده در ساختمان کتابخانه گفت: خوشبختانه کتابخانه مرکزی در طول مدتی که برای انجام کارهای تعمیراتی تعطیل بود، تغییراتی اساسی داشته است و می توان گفت قابل مقایسه با روزی که تعطیل شد نیست.

کتابخانه مرکزی کرمان به دلیل انجام تعمیرات داخلی 15 تیرماه امسال تعطیل شد و قرار بود 15 شهریور بازگشایی شود اما کار تعمیر و بازگشایی کتابخانه تا امروز به طول انجامید.

کد مطلب 648371

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