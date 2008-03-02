قرار داد ساخت دو دکل خشکی به ارزش 24 میلیون یورو منعقد شد

به گزارش خبرنگار مهر ، مدیر عامل شرکت ملی حفاری ایران امروز در مراسم انعقاد این قرار داد در وزارت نفت گفت: مجتمع صنعتی فجر شیراز باید دو دستگاه دکل حفاری با ارتفاع 152 فوت و با ارزش حدود 24 میلیون یورو را در مدت 15 تا 18 ماه تحویل دهد.

حیدر بهمنی با اشاره به توانمندی و فعالیتهای شرکت ملی حفاری ایران در سالهای اخیر افزود: هم اکنون 54 دستگاه حفاری در نقاط مختلف کشور فعالند که از این میزان 50 دستگاه متعلق به شرکت ملی حفاری ایران و چهار دستگاه اجاره ای است.

وی همچنین در مورد دستگاه های حفاری بخش دریایی خاطرنشان کرد: بر اساس یک قرار داد بین المللی پنج دستگاه حفاری دریایی به ناوگان شرکت ملی حفاری ایران افزوده شده است.

بهمنی تصریح کرد: یک دستگاه حفاری دریایی نیز موسوم به دستگاه حفاری شهید مدرس در دوبی از سوی شرکت ملی حفاری ایران باز سازی شده است که تا پنج ماه آینده در منطقه خلیج فارس نصب می شود.

گفتنی است حیدر بهمنی پیش از این از نیاز صنعت نفت کشور به 30 دکل حفاری برای 10 سال آینده خبر داده بود.