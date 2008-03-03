تهران و بغداد خواهان برقراری آرامش در منطقه بدون اتکا به بیگانگان هستند

حمید رضا ترقی رئیس کمیته بین الملل حزب موتلفه اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید براینکه سفر رئیس جمهوری ایران به عراق آثار بسیار مهم و تاثیر گذاری برای دو کشور و منطقه در بر خواهد داشت، گفت: از گذشته تا به امروز جمهوری اسلامی ایران و عراق دارای منافع و مصالح ملی بی شماری بوده اند که این موضوعات برای هر دو کشور بسیار مهم و استراتژیک است.

وی افزود : سفر تاریخی رئیس جمهوری اسلامی ایران به عراق آن هم بعد از گذشت نیم قرن فضای مناسبی را جهت گسترش همکاری ها بین دو کشور وهمچنین ایجاد امنیت در منطقه به وجود خواهد آورد.

این تحلیلگر مسائل بین الملل همچنین با اشاره به مشکلات اقتصادی و اجتماعی مردم عراق اظهار داشت: مردم عراق از جمله ملت هایی هستند که بعد از 40 سال هنوز نتوانسته اند روی آرامش را ببینند، حال با سفر شهردار تهران و سپس رئیس جمهوری اسلامی ایران به کشور عراق این امید می رود که در سالهای آتی شاهد پیشرفت، آبادانی و توسعه در این کشور باشیم.