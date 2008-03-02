مدیرکل امور اجتماعی و شوراهای استانداری خراسان جنوبی منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، قاسم زاده نداف، ظهر امروز در این مراسم با بیان اینکه امروز استانداری ها و فرمانداری ها در خط مقدم خدمت رسانی به مردم قرار دارند گفت: ‌حل بسیاری از معضلات اجتماعی در گرو مدیریت و بررسی پدیده های اجتماعی است.

وی ارتقاء سطح آموزش در حوزه های مختلف اجتماعی استان و همکاری تنگاتنگ با سایر نهادها در جهت توسعه آموزش محور را از برنامه های آتی این حوزه برشمرد.

در این مراسم از زحمات طاهری مدیرکل اسبق امور اجتماعی و شوراهای استانداری تقدیر به عمل آمد.

مدیرکل جدید امور اجتماعی، ‌شوراها و سازمانهای مردم نهاد استانداری از کارشناسان مسائل سیاسی و استراتژیک و دانشجوی دکتری در رشته اطلاعات استراتژیک است.

وی همچنین سابقه فعالیتهای فرهنگی در خارج از کشور از جمله مدیریت و اجرای برخی از نمایشگاه های فرهنگی هنری جمهوری اسلامی ایران را نیز در پرونده خود دارد و آخرین سمت وی هادی سیاسی کشوری، مدرس موضوعات سیاسی در سطح مراکز آموزش سپاه و مدیریت تحقیق و خبر و معاونت سیاسی قرارگاه خاتم الانبیاء (ص) بوده است.