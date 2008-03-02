به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایشگاه همزمان با چهارمین جشنواره خدمت رسانی و پاسخگویی در دو بخش دولتی وخصوصی برگزار می شود که در بخش دولتی دستاوردها و تحولات اداری دستگاههای اجرایی و در بخش خصوصی توانمندی شرکت ها در زمینه مشتری مداری به نمایش گذاشته خواهد شد.

بنابراین گزارش، این نمایشگاه اهدافی مانند شناخت و اطلاع رسانی سامانه های خدمت رسانی به خدمت گیرندگان و استفاده بهینه از آنها ، ارائه تجارب و دستاوردهای موفق در راستای موضوع جشنواره را دنبال می کند.

لازم به ذکر است، بازدید از نمایشگاه برای عموم آزاد می باشد و تمامی علاقه مندان می توانند روز دوشنبه سیزدهم اسفند ماه جاری از ساعت 14 لغایت 17 به تالار حرکت واقع در بزرگراه ابتدای کردستان مراجعه نمایند و جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 1- 66564150 تماس حاصل نمایند.