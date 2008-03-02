220 هزار هکتار از اراضی تصرفی فارس بلاتکلیف است

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، مهرزاد خرد، ظهر امروز در نشستی خبری افزود: بخشی از این اراضی توسط اشخاص حقیقی و سودجو و بخشی دیگر نیز از سوی روستاییان به دلیل نیاز مالی تصرف شده است.

وی با بیان اینکه تاکنون منابع طبیعی فارس اقدامات زیادی را برای پس گیری این اراضی ملی صورت داده است، بیان داشت: در آخرین اقدام حدود 110هکتار از این اراضی به ارزش 5/3 میلیارد تومان در منطقه سپیدان که به باغشهر تبدیل شده بود از متصرفان بازپس گیری شد.

مدیرکل منابع طبیعی استان فارس در خصوص صدور سند برای اراضی ملی نیز یادآور شد: در 18ماهه گذشته حدود دو میلیون و 660 هزار هکتار از اراضی ملی استان سند دار شده اند.

خرد با اشاره به مسائل مطرح شده در خصوص اراضی وقفی فارس که تصرف شده اند، ادامه داد: اراضی طبیعی، وقف پذیر نیستند و واقف باید مالک ملکی باشد که بتواند آن را وقف کند.

مدیرکل منابع طبیعی استان فارس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات این دستگاه در جریان طرح مسکن مهر عنوان کرد: دراین طرح منابع طبیعی فارس در 43 شهر استان مکان یابی های لازم را انجام و زمینهای احداث مسکن را نیز در اختیار سازمان مسکن و شهری سازی قرار داده است.