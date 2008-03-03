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۱۳ اسفند ۱۳۸۶، ۱۱:۰۵

تصویب سه رشته تخصصی داروسازی / برگزاری آزمون دکتری تخصصی در خرداد

تصویب سه رشته تخصصی داروسازی / برگزاری آزمون دکتری تخصصی در خرداد

دبیر شورای آموزش داروسازی و تخصصی با اشاره به تصویب سه رشته جدید مقطع دکتری تخصصی از برگزاری آزمون دکتری تخصصی داروسازی در خرداد ماه سال آینده خبر داد.

دکتر محمد شریف زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آزمون پذیرش دانشجو در مقطع دکتری تخصصی Ph.D در رشته های سم شناسی، فارماکوگنوزی، شیمی دارویی، بیوتکنولوژی دارویی، فارماسوتیکس، داروسازی سنتی، داروسازی بالینی، کنترل دارو و اقتصاد و مدیریت دارو برگزار می شود.

وی افزود: رشته های داروسازی سنتی، کنترل دارو و اقتصاد و مدیریت دارو برای نخستین بار در کشور راه اندازی شده است و در آزمون خردادماه سال آینده در این رشته ها دانشجوی دکتری تخصصی پذیرفته می شود.

دبیر شورای آموزش داروسازی و تخصصی وزارت بهداشت یادآور شد: شرایط ثبت نام در هفته پایانی اسفند به اطلاع داوطلبان می رسد و در نیمه دوم فروردین ماه سال 87 ثبت نام اینترنتی آزمون پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی داروسازی انجام می گیرد.

وی خاطرنشان کرد: شرایط و اطلاعیه مربوط به ثبت نام در اسفندماه به اطلاع داوطلبان شرکت در این دوره از آزمون خواهد رسید.

شریف زاده گفت: آزمون پذیرش دانشجو در مقطع دکتری تخصصی Ph.D در 9 رشته تخصصی در نیمه دوم خردادماه سال 87 برگزار خواهد شد.

کد مطلب 648387

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