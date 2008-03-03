تصویب سه رشته تخصصی داروسازی / برگزاری آزمون دکتری تخصصی در خرداد

دکتر محمد شریف زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آزمون پذیرش دانشجو در مقطع دکتری تخصصی Ph.D در رشته های سم شناسی، فارماکوگنوزی، شیمی دارویی، بیوتکنولوژی دارویی، فارماسوتیکس، داروسازی سنتی، داروسازی بالینی، کنترل دارو و اقتصاد و مدیریت دارو برگزار می شود.

وی افزود: رشته های داروسازی سنتی، کنترل دارو و اقتصاد و مدیریت دارو برای نخستین بار در کشور راه اندازی شده است و در آزمون خردادماه سال آینده در این رشته ها دانشجوی دکتری تخصصی پذیرفته می شود.

دبیر شورای آموزش داروسازی و تخصصی وزارت بهداشت یادآور شد: شرایط ثبت نام در هفته پایانی اسفند به اطلاع داوطلبان می رسد و در نیمه دوم فروردین ماه سال 87 ثبت نام اینترنتی آزمون پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی داروسازی انجام می گیرد.

وی خاطرنشان کرد: شرایط و اطلاعیه مربوط به ثبت نام در اسفندماه به اطلاع داوطلبان شرکت در این دوره از آزمون خواهد رسید.

شریف زاده گفت: آزمون پذیرش دانشجو در مقطع دکتری تخصصی Ph.D در 9 رشته تخصصی در نیمه دوم خردادماه سال 87 برگزار خواهد شد.